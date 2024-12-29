«Літак сильно трусило, і ми побачили вогонь з лівого боку літака, а у вікна почав потрапляти дим», – сказала вона.

Пасажирка Ніккі Валентайн розповіла, що одна з шин літака не розгорнулася належним чином під час посадки. За її словами, після початку посадки пасажири почули досить гучний звук, тоді як крило літака почало ковзати по асфальту. Після цього судно з’їхало зі злітно-посадкової смуги, а пілоти намагалися його зупинити.

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Про це повідомляє CBC News.

У пасажирського літака авіакомпанії Air Canada, що прибув до міжнародного аеропорту Галіфакса із міста Сент-Джонс, виникли проблеми при посадці, унаслідок чого повітряне судно зійшло зі злітно-посадкової смуги і частково загорілося.

🚨 JUST IN: Air Canada flight lands in Halifax with a broken landing gear, resulting in the wing scraping the runway causing a fire The airport is currently CLOSED. This comes just hours after a Boeing 737 attempted a landing without warning extending its gear in South Korea,… pic.twitter.com/Givga3hDEn

У заяві аеропорту Галіфакса йдеться, що інцидент стався близько 21:30 за місцевим часом у суботу із рейсом 2259 авіакомпанії Air Canada, який виконувала авіакомпанія PAL Airlines. Там не повідомили, скільки людей перебувало на борту літака.

Пасажирів евакуювали, а потім відвели в ангар, де їх оглянули лікарі швидкої допомоги.

Після інциденту аеропорт Галіфакса був тимчасово закритий, однак згодом одна з його злітно-посадкових смуг була відкрита.

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У Південній Кореї розбився літак

Це вже друга аварія з літаком за добу.

У неділю у Південній Кореї розбився літак, що прямував з Бангкока. На борту була 181 людина.

Наразі відомо, що вижило лише двоє. Більшість пасажирів і членів екіпажу вважаються загиблими. Триває пошук та ідентифікація жертв.

Авіакатастрофа сталася у міжнародному аеропорту Муан під час посадки.

Літак з’їхав зі смуги та влетів в огорожу.

За попередніми оцінками, причиною катастрофи могла стати відмова механізму шасі літака. Припускається, що міг вийти з ладу один із двигунів або були пошкоджені індикатори літака. За іншими версіями, до аварії могли призвести зіткнення з птахами або ускладнення погодних умов.