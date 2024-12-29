ДБР затримало та доставило до Києва командира 211 бригади, який, за даними слідства, покривав знущання над військовослужбовцями.

Олегу Побережнюку оголосили про нову підозру.

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Йдеться про бездіяльність військової влади, що вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці. Санкція статті передбачає до 10 років увʼязнення.

Про це повідомили в ДБР та Офісі генпрокурора.

Скандального командира 211 бригади затримали: деталі

За даними слідства, командир покривав свого підлеглого офіцера, який знущався над бійцями.

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«Встановлено, що принаймні з лютого по липень 2024 року командир бригади знав про численні факти катувань та іншого нелюдського поводження над бійцями підлеглим йому офіцером, проте не реагував на це та не ініціював питання щодо притягнення винного офіцера до відповідальності», - йдеться в повідомленні ДБР.

За наявною інформацією, старший лейтенант, який бив та катував підлеглих військовослужбовців є сином начальника штабу військової частини та близьким товаришем командира бригади.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання командира бригади. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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В Офісі генпрокурора додали, що раніше вже повідомляли про підозри цьому командиру бригади та командиру взводу, який знущався над військовослужбовцями.