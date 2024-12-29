Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак Azerbaijan Airlines, який цього тижня впав у Казахстані, обстріляли з землі на території Росії.

Про це він заявив в інтерв’ю азербайджанському телебаченню.

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Алієв прокоментував падіння літака в Казахстані

Алієв додав, що літак також вивели з ладу засобами радіоелектронної боротьби.

«Факти полягають у тому, що азербайджанський цивільний літак отримав пошкодження ззовні на території Росії поблизу міста Грозний і практично втратив управління. Ми також знаємо, що наш літак був приведений у некерований стан засобами радіоелектронної боротьби. Це перше пошкодження, завдане літаку», - цитує Алієва агентство Trend.

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Алієв зазначив, що «літак випадково збили» і про теракт не йдеться.

«Підкресливши, що літак був збитий не навмисно, президент сказав, що визнати свою провину, своєчасно перепросити перед Азербайджаном, який вважається дружньою країною, і донести це до громадськості - все це були заходи та кроки, які необхідно було зробити», - пише Trend.

Однак, за словами президента Азербайджану, у перші дні після трагедії РФ цього не зробила.

«На жаль, перші три дні ми не чули від Росії нічого, крім маячних версій», - сказав глава Азербайджану.

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Путін вибачився перед Алієвим за авіатрощу літака

Напередодні Володимир Путін поговорив телефоном з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Йшлося про авіакатастрофу літака Azerbaijan Airlines. Однак, про те, що в літак могла поцілити російська ракета, Путін не згадав.

25 грудня в Казахстані розбився літак Azerbaijan Airlines, який виконував рейс з Баку до російського Грозного. Тоді загинуло 38 людей. Загалом на борту було 67 пасажирів та членів екіпажу.

Одразу після падіння літака ЗМІ писали, що його могла збити російська протиповітряна оборона. Таку версію також назвали й Сполучені штати.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов також заявив, що літак збили з російського ЗРК «Панцир-С1» над територією Росії.