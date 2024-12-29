На місці сталися сутички між поліцією та учасниками акції, які виступають, зокрема, проти нового президента Міхеїла Кавелашвілі.

Також повідомляли, що під час сутичок постраждав один із демонстрантів, якому надали медичну допомогу.

Інавгурація Кавелашвілі

Сьогодні Міхеїл Кавелашвілі склав присягу президента Грузії, де пообіцяв захищати Конституцію країни, незалежність, цілісність і неподільність.

Саломе Зурабішвілі заявила, що добровільно залишає президентський палац та назвала «пародією» інавгурацію нового президента.

«Шість років тому я прийняла присягу на Конституції, але ще більше - у вірності країні й вам. Тому я сьогодні тут, і ця лояльність не зміниться за жодних обставин - чи я знаходжусь у палаці, чи поза ним. Я вийду звідси з вами й залишусь з вами. Із собою я забираю легітимність, прапор і вашу довіру», - сказала вона біля Палацу Орбеліані, коли звернулася до прихильників.

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Саломе Зурабішвілі не визнає результати парламентських виборів у Грузії та нового президента. Вона та опозиція неодноразово закликали владу провести нові вибори.