Об’єднана слідча група Південної Кореї звернулася до суду з запитом про видачу ордера на арешт колишнього президента Юн Сок Йоля, повідомляє Reuters.

У Південній Кореї хочуть заарештувати експрезидента

Причиною стали його спроби запровадити воєнний стан у країні та ігнорування викликів на допити у справі про можливий заколот.

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Як повідомляє Reuters, Юн Сок Йоль проігнорував численні виклики поліції та Управління з розслідування корупції серед високопосадовців. Ці відомства розслідують, чи не було оголошення воєнного стану 3 грудня спробою державного перевороту.

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Рішення про арешт колишнього президента ухвалюватиме суд. Якщо запит слідчих буде задоволено, це стане першим випадком в історії Південної Кореї, коли екс-президента буде заарештовано.