Уряд США оголосив про виділення Україні чергового пакету фінансової допомоги у розмірі 3,4 млрд доларів, повідомила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

США виділили Україні 3,4 млрд доларів прямої бюджетної підтримки

Кошти спрямують на пряму бюджетну підтримку України

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Єллен наголосила, що ця допомога є критично важливою, особливо на тлі посилення атак Росії на цивільне населення та інфраструктуру України. Вона зазначила, що економічна підтримка з боку США та союзників допомагає Україні захищати свій суверенітет та наближає справедливий мир.

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Цей пакет допомоги є останнім траншем коштів, виділених відповідно до двопартійного Закону про додаткові асигнування на безпеку України в 2024 році.

США продовжують підтримувати Україну не лише фінансово, а й військовою допомогою та санкціями проти Росії. Вашингтон вважає успіх України своїм національним інтересом, адже це сприятиме зміцненню глобального демократичного порядку та безпеці США.

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Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на 2,5 млрд доларів

Чинний президент США Джо Байден оголосив про надання Україні майже $2,5 млрд у вигляді допомоги у сфері безпеки.

Сьогодні, 30 грудня, Сполучені Штати також пообіцяли надіслати Україні 15 млрд доларів коштом заморожених російських активів.

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Відповідну угоду підписали Міністерство фінансів України та Світовий банк. Ці 15 млрд доларів є частиною загального внеску США у розмірі 20 млрд доларів, передбаченого ініціативою “Великої сімки” (G7).

11 грудня мінфін США оголосив про надання кредиту для України на 20 млрд доларів коштом заморожених активів РФ.