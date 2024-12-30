30 грудня Україна повернула з російського полону ще 189 захисників, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Україна повернула з російського полону 189 захисників: кого вдалося звільнити

Серед них є солдати, сержанти, офіцери Національної гвардії, прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил та Збройних Сил України.

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Разом із військовими з полону звільнили двох цивільних, захоплених у Маріуполі.

Фото: Президент України Володимир Зеленський / Телеграм

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“Повернення наших людей з російського полону – це завжди дуже хороші новини для кожного з нас. І сьогодні один із таких днів: нашій команді вдалося повернути 189 українців додому”, – наголосив Президент України.

Він подякував команді, яка працює над звільненням полонених, та партнерам, зокрема ОАЕ, за допомогу.

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Ми працюємо, щоб звільнити з російського полону кожного й кожну. Це наша мета. Ми нікого не забуваємо Президент України Володимир Зеленський

За даними Головного управління розвідки Міноборони України найбільше повернення додому наших Оборонців сталося 3 січня 2024 року.

Координаційний штаб зміг повернути додому 230 людей.

Цього разу звільнили 173 рядових та сержантів та 14 офіцерів.

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Одинадцятий обмін у 2024 році дозволив звільнити таких бійців:

87 військовослужбовців ЗСУ (з них 17 – ТрО),

43 – НГУ,

33 – ДПСУ,

24 – ВМС.

За даними української розвідки, захисники мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових травм і важкі поранення.

Крім Маріуполя та острова Зміїного, вони захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках, а нацгвардійці охороняли Чорнобильську АЕС.

Повернули також і тих, хто потрапив у полон на Курщині в Росії.

Україна повернула з полону 95 воїнів − подробиці

У жовтні Україна повернула з російського полону ще 95 захисників.

Серед звільнених були 69 солдатів та сержантів і 26 офіцерів.

Це нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони.