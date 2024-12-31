Зимові свята – це час, коли музика стає частиною особливих сімейних традицій, дарує радість і об’єднує. Сьогодні українські виконавці не лише бережуть традиції, а й створюють сучасні хіти, які звучать на рівні зі світовими треками. У цій добірці ви знайдете найкращі святкові композиції, що доводять: українська музика здатна стати серцем кожного святкування. Klavdia Petrivna — Зима (з “Потяг у 31 грудня”)

Пісня “Зима” співачки Klavdia Petrivna стала головним саундтреком фільму “Потяг у 31 грудня” і отримала популярність ще до прем’єри стрічки. Пісня ідеально передає атмосферу свята та нового початку, що робить її ідеальним саундтреком для зимових свят. Advertisement Ця пісня, натхенна спогадами дитинства співачки, коли вона вперше зустрічала Новий рік у засніжених Карпатах. У кліпі до пісні знялися актори фільму, що створило особливий синергійний ефект між музикою та кінематографом. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. MELOVIN — Новорічна 2

“Новорічна 2” стала приємною несподіванкою для шанувальників MELOVIN’а, адже виконавець вперше долучився до створення новорічної пісні. Цікавим фактом є те, що текст композиції народився усього за одну ніч у сімейному колі артиста, коли всі разом обговорювали дитячі святкові традиції. Advertisement MELANYA & ANKA — MELANKA

Трек “MELANKA”, українських артисток MELANYA та ANKA, вийшов у День святого Меланії, а в його створенні брали участь музиканти з різних куточків України. Ця пісня — унікальний приклад синтезу культур, адже у записі були використані старовинні народні інструменти, знайдені в етнографічних експедиціях. Більше різдвяних варіацій пісні про Маланку в плейлисті: Українське Різдво. alyona alyona, KOLA, Jerry Heil — Щедра ніч

alyona alyona, KOLA, Jerry Heil презентували композицію у грудні 2023 року. Сучасні виконавиці написали слова до треку, а музику створили Андрій Вдовиченко, більш відомий, як DOVI та Михайло Мелкумян. Відеороботу на Youtube вже переглянуло понад 2,7 мільйона людей. Advertisement Під час створення “Щедрої ночі” авторки проводили опитування серед своїх шанувальників, збираючи історії про улюблені різдвяні традиції. Ці розповіді стали основою для тексту пісні. А ще цікаво, що кліп до треку знімали у справжній хаті з музею народної архітектури. KAZKA - RYZDVYANA

Пісня “RYZDVYANA” була створена під натхненням від дитячих спогадів солістки гурту, яка щороку брала участь у вертепі. У записі треку використано рідкісні семпли різдвяних дзвіночків із музею у Львові, що додає пісні унікального звучання. Її особлива магія підходять для тих, хто хоче зануритись у теплоту святкового періоду, де кожен момент сповнений чудес. Цю та інші пісні можна знайти в добірці Новорічний настрій на Spotify. Advertisement KRUTЬ – Забери мене до себе на Різдво

Марина Круть присвятила цю пісню своєму дідусеві, який завжди збирав родину на Різдво. У тексті приховані реальні спогади про традиційні страви, які готувала її бабуся, та про сімейний ритуал запалення першої свічки. Композиція максимально затишна та дозволяє буквально зануритися у різдвяну атмосферу. JAMALA – Новий рік з тобою

“Новий рік з тобою” був записаний на одному диханні під час святкового вечора в студії, де команда вирішила створити трек просто “для настрою”. Цікавий факт: у пісні звучить справжній келих шампанського, який став імпровізованим музичним інструментом. Скрябін — А під Новий Рік

Цей трек має глибоку історію: він був написаний за один вечір після того, як Андрій Кузьменко почув розповідь друга про новорічну зустріч у горах. Пісня вперше пролунала на закритій вечірці для друзів, а згодом стала одним із символів зимових свят. Музикант переконує нас, що під Новий рік усі мрії збуваються, і ми охоче в це віримо. Advertisement Антитіла – Новорічна

“Новорічна” була створена в рамках благодійного проєкту гурту “Антитіла”. Частина коштів від прослуховувань треку спрямовується на підтримку дитячих будинків. У кліпі знялися діти, які особисто долучилися до створення декорацій. Послухати новорічний концерт також можна буде на YouTube радіо, наприклад на Хіт FM. Julik та хор Emis акапельна версія колядки “Бог ся рождає”

Співак Julik разом з хором Emis презентували унікальну акапельну версію традиційної української колядки “Бог ся рождає”. Акапельна версія колядки стала міжнародним проєктом, адже хор Emis включає учасників із п’яти різних країн. Запис пісні проходив у старовинній церкві з унікальною акустикою, а відео знімали при свічках, щоб передати автентичний дух Різдва. Більше колядок в плейлисті: настрій: колядувати vol. 2. Advertisement Viter Ukrainian Folk Choir — Щедрик