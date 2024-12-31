У пресслужбі ССО зазначили, що разом із російськими військовими село тримали також північнокорейські військові .

Цьому передувала робота нашої артилерії. Згодом на землі воїни ССО зайшли до села, відбили та зачистили його в рамках проведення спеціальних дій в цьому районі», - ідеться в повідомленні.

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«Рейнджери 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗС України завдяки наступальним діям зайняли один з населених пунктів у Курській області РФ.

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України зайняли позиції в одному із населених пунктів у Курській області РФ, повідомила пресслужба ССО.

Перші полонені військові КНДР: що відомо

28 грудні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові взяли в полон кількох північнокорейських солдатів у Курській області, які воювали на боці РФ.

27 грудня розвідка Південної Кореї повідомила, що українські військові взяли в полон північнокорейського солдата, який воював на боці Росії.

До цього у ЗМІ з’явилася інформація, що Сили оборони захопили солдата під час операцій на Курщині. Коли саме це сталося - не уточнювалося.

Цього тижня Володимир Зеленський заявив, що кількість вбитих та поранених північнокорейських військових у Курській області перевищує 3 тисячі.

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У ГУР Міноборони України повідомляли, що північнокорейські солдати стикаються з втратами та серйозними труднощами, включаючи нестачу питної води.

Українські військові показали нотатник загиблого спецпризначенця з КНДР, в якому прописано як вполювати український безпілотник «на живця».

На початку тижня стало відомо, що один з екіпажів ССО знищив майже 80 військових КНДР на Курщині.