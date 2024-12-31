Російські окупанти організували мобільні бригади, які об’їжджають села тимчасово окупованої Луганщини, аби силою змусити людей взяти російські паспорти.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

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Росіяни об’їжджають села Луганщини для примусової паспортизації

За словами начальника Луганської ОВА, кожна мобільна бригада об’їжджає населені пункти двох-трьох районів чи міст з метою примусової паспортизації місцевого населення.

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Водночас аж через 2,5 роки окупації, в одному із центральних районів Лисичанська увімкнули водопостачання. Щоправда, погодинно, зазначив очільник ОВА.

«Холодною водою можна користуватися лише зранку і ввечері, якщо тиску вистачить», - зауважив очільник Луганської ОВА.

На ТОТ Росія тисне на українців, щоб ті отримували паспорти РФ

У березні міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що росіяни можуть почати депортацію українців з окупованих територій, якщо ті не отримають до липня паспорти РФ.

Також росіяни попереджали маріупольців, що всі, хто не мають паспорт РФ, з 1 липня 2024 року стають «іноземцями».

Раніше влада Кремля планувала з 1 січня депортувати з окупованих територій усіх українців, які не отримали російське громадянство, оголосивши їх «іноземцями».

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МЗС України відреагувало на путінський указ про присвоєння українським дітям громадянства РФ. У відомстві наголосили, що така «паспортизація» порушує міжнародне право та є черговим доказом злочинів Кремля.

Росія чинить тиск на українців на окупованих територіях - подробиці

З тимчасово окупованих територій України Росія незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей. Існує ризик депортації в Росію ще 1,5 млн українських дітей.

Кореспондент Kyiv Post повідомляв раніше, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час форуму за участі керівників державних інституцій 27 серпня розповів про те, що за останні вже понад два роки Росія викрала десятки тисяч українських дітей, тоді як повернути вдалося лише кілька сотень.

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Федеральна служба безпеки Росії змушує українців на окупованих територіях або депортованих до РФ записувати відео на підтримку так званого “СВО”, повідомляли раніше в Центрі національного спротиву.