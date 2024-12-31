Міністерству розвитку громад та територій України вдалося залучити понад 1 млрд 115 млн доларів на відновлення та розвиток країни у 2024 році.

Про це повідомила перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум.

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Україна отримала фінансову підтримку в обсязі понад $1 млрд на відновлення

“У цілому в 2024 році вдалось залучити $1 млрд 115 млн на проєкти відновлення та розвитку завдяки співпраці Мінрозвитку з міжнародними фінансовими організаціями та урядами держав-партнерів”, - ідеться у повідомленні.

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За результатами міжнародної співпраці укладено 16 меморандумів про взаєморозуміння з іноземними партнерами та проведено 7 засідань Міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва.

У межах Програми ЄС “Механізм “Сполучення Європи” схвалено 4 проєкти із загальною сумою гранту близько 52 млн євро на розвиток транскордонної інфраструктури.

У відомстві зазначили, що провели пре-скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС у транспортному та логістичному напрямах.

Україна отримала 20 млрд доларів кредиту від США − подробиці

11 грудня мінфін США оголосив про надання кредиту для України на 20 млрд доларів коштом заморожених активів РФ.

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Кошти передали до фонду Світового банку, через який вони будуть доступні для України.

Ця сума є частиною ширшої ініціативи G7, яка передбачає надання допомоги Україні коштом доходів від заморожених російських активів на загальну суму 50 мільярдів доларів.

Уряд затвердив умови надання позики від Federal Financing Bank у Штатах на 20 млрд доларів.

У постанові Кабінету міністрів №1388 від 6 грудня зазначається, що кошти, отримані за позикою, будуть переказані до Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України.

4 грудня міністр фінансів України Сергій Марченко і керівник правління Нацбанку України Андрій Пишний підписали кредитну угоду з ЄС на залучення до 35 млрд євро макрофінансової допомоги.

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Раніше ЄС і Україна підписали меморандум про взаєморозуміння для надання макрофінансової допомоги Україні на 18,1 млрд євро.