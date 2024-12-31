Українська компанія 1+1 Media спростувала поширені в понеділок повідомлення про те, що її телеканали були зламані, і що по них транслювалося фейкове попередження про нібито запуск російської міжконтинентальної ракети середньої дальності «Орєшнік».

“Звертаємо вашу увагу, що наразі інформація про злам ефірного мовлення не підтверджена — телеканали функціонують належним чином. Жодних скарг від провайдерів чи глядачів не отримано. Схоже на те, що ворог поширив неправдиву інформацію інтернетом з метою дестабілізувати й залякати українців. Тож вкотре нагадуємо: читайте верифіковані медіа, не поширюйте сумнівну інформацію, адже ворог тільки цього й чекає», – йдеться в заяві 1+1 Media на її сторінці у Facebook, опублікованій о 20:54 у понеділок.

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Так 1+1 Media відреагувала на фотографії, що почали циркулювати в соцмережах у понеділок – на них було попередження про запуск «Орєшніка».

«Протягом кількох годин ворог збирається завдати удару балістичними ракетами середньої дальності «Орєшнік» по містах України. У разі оголошення тривоги, будь ласка, негайно прослідкуйте в укриття! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!».

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21 листопада Росія запустила експериментальну міжконтинентальну балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» по місту Дніпро. Це перше в історії бойове застосування такої ракети було такою собі «відплатою» Москви за удари, яких Київ перед цим завдав західною далекобійною зброєю по території Росії.

Відтоді офіційні особи США час від часу попереджають, що Росія може знову вдарити «Орєшніком» по Україні.

Росія може розмістити гіперзвукові ракети «Орєшнік» у Білорусі

Росія планує розмістити в Білорусі свої нещодавно розроблені гіперзвукові ракети “Орєшнік”, здатні нести ядерний заряд, у другій половині 2025 року.

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Ракета “Орєшнік”, яка є варіантом балістичної ракети РС-26 “Рубіж”, вперше випробуваної у 2011 році, була запущена по військовому об’єкту в Дніпрі з відстані приблизно 800 кілометрів. Росіяни використали цю зброю в ніч проти 21 листопада.

Президент України Володимир Зеленський різко прокоментував «технологічну дуель» над Києвом між російським «Орєшніком» і західними системами ППО, яку запропонував президент РФ Володимир Путін.