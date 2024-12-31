Із 20:30 понеділка, 30 грудня, армія РФ застосувала проти України 61 засіб повітряного нападу.

Сили оборони України збили одну російську ракету “Кинджал”, 5 керованих авіаційних ракет Х-69 та 16 ударних безпілотників типу Shahed.

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Атака на Україну 30-31 грудня - що відомо

Росіяни застосували проти України 61 засіб повітряного нападу:

6 балістичних ракет “Іскандер-М”/KN-23 із Воронезької області;

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал” із винищувача МіГ-31К із повітряного простору Тульської області;

6 керованих авіаційних ракет Х-69 із літаків тактичної авіації з повітряного простору Бєлгородської області;

8 крилатих ракет Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору Тульської області;

40 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів інших типів із напрямків Приморсько-Ахтарська, Брянська, Міллерового.

Підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Сил оборони збили:

1 ракету “Кинджал”;

5 керованих авіаційних ракет Х-69;

16 ударних дронів типу Shahed, ще 24 безпілотники-імітатори різних типів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки є влучання балістики у Сумській та Київській областях.

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У Повітряних силах закликали попри новорічний настрій не ігнорувати повітряну тривогу.

Росія завдала комбінованого удару по Україні - подробиці

Вранці 31 грудня в низці по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну загрозу з боку РФ.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про низку ракет та поки не встановлених швидкісних цілей у напрямку Києва, на Київщині та Сумщині. У Київській області та Києві лунали вибухи.