Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через застосунок «Дія» вже згенеровано понад 350 тисяч посвідчень ветерана.

Про це він заявив під час засідання уряду, інформуючи про підсумки діяльності уряду в сфері ветеранської політики.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Скільки українців вже користується електронним посвідченням ветерана

“Електронне посвідчення ветерана працює, і ним вже користується понад 350 тис. людей”, - сказав Шмигаль.

За його словами, вже є 1480 «єдиних вікон» у ЦНАПах для ветеранів та їхніх родин.

Advertisement

Також в Україні розширили програму безоплатного протезування.

Шмигаль зазначив, що майже 20 тисяч військових та ветеранів скористалися послугою з безоплатного зубопротезування та зуболікування.

“Завдяки грантовій підтримці від держави започатковано тисячу ветеранських бізнесів. Більше 4,6 тисячі захисників отримали власні оселі. Працюють понад 460 фахівців із супроводу ветеранів. Щомісяця їх ставатиме все більше”, - додав урядовець.

Посвідчення ветерана у «Дії»

Від початку червня в «Дії» доступне посвідчення ветерана.

Аби додати документ у застосунку, потрібно:

обрати всі документи в Дії

натиснути Додати документ

вибрати Посвідчення ветерана

дозволити отримання даних та натиснути Додати посвідчення.

Протягом кількох хвилин документ має зʼявитися в застосунку.

Посвідчення в «Дії» є аналогом паперового документа.