У грудні майже мільйон українців, які отримують пенсії та соцвиплати в Укрпошті, отримали додаткову фінансову допомогу за програмою “Зимова єПідтримка”.

Про це повідомило міністерство економіки України.

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“Зимова Єпідтримка”: понад 650 тис. мешканців сіл отримали допомогу

“Серед отримувачів допомоги — пенсіонери, люди з інвалідністю I та II груп, а також мешканці прифронтових територій”, - ідеться у повідомленні.

Держдопомогу отримали близько 650 тисяч мешканців сільських і віддалених районів, понад 300 тисяч пенсіонерів та отримувачів соцвиплат у містах, а також 116 тисяч українців, які проживають у прифронтових районах.

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Для отримання тисячі гривень через Укрпошту не потрібно подавати жодних заяв.

Списки отримувачів формує Мінсоцполітики, а про нарахування коштів громадян повідомляють працівники Укрпошти під час планової виплати пенсії або соціальної допомоги.

Кошти можна витратити у відділеннях Укрпошти на:

оплату комунальних платежів

здійснення внесків на благодійні організації

поповнення рахунків мобільних операторів

оформлення передплати

придбання друкованих видань

оплату поштових послуг

придбання товарів та ліків українського виробництва.

Тисяча гривень допомоги: хто вже отримав виплати

З 10 грудня понад 2,3 млн українців отримали виплати за програмою “Зимова єПідтримка”, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Вчора українці розпочали отримувати тисячу гривень на картки “Національного кешбеку”. Станом на зараз кошти вже надійшли 1,8 млн дорослих та 520 тис. дітей.

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Витратити кошти можна на комунальні послуги, ліки, книги, поштові послуги або можна перерахувати на потреби військових.

За словами Федорова, уряду відомо про ймовірні затримки з виплатами, однак усі заяви банки опрацюють.

Українці за кордоном, які оформили єПідтримку, мають її повертати

Влада перевірить надану українцям допомогу в межах зимової програми “єПідтримка”.

Кількість людей, які можуть зловживати програмою “єПідтримка”, оформляючи її за кордоном, може бути незначною, але такі випадки будуть перевірятися, і ті, хто зловживав, будуть зобов’язані повернути отримані кошти, як це вже було раніше.

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Станом на 1 грудня від початку дії програми “Зимова єПідтримка” заявки на отримання тисячі гривень подали понад 400 тис. українців.