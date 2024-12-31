У межах ініціативи “Bring Kids Back UA” п’ятьох дітей разом з матерями вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій.

Загалом з початку року Україна повернула вже 449 дітей, об’єднавши їх із сім’ями, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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На підконтрольну Україні територію в 2024 році повернули 449 дітей

«Від початку 2024 року повернули вже 449 дітей. Серед них — п’ятеро, які нещодавно разом з мамами вирвалися з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA», - зазначив керівник ОП.

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За словами Єрмака, Матвій, якому ледь виповнилося пів року, бачив, як російські окупанти чотири рази викрадали його маму й катували.

Також він розповів, що 15-річному Трохиму, який утратив тата та залишився без мами, росіяни погрожували повісткою, аби змусити служити в лавах армії РФ.

BringKidsBackUA - що відомо

BringKidsBackUA – це важлива гуманітарна ініціатива, започаткована Президентом України Володимиром Зеленським у 2023 році.

Її головна мета – повернення всіх українських дітей, які були незаконно депортовані з окупованих територій до Росії.