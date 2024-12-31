Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідав Ліван у межах робочої поїздки.

Сторони домовилися розвивати партнерство у галузях кібербезпеки та цифровізації, ідеться у повідомлення МЗС України.

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Сибіга відвідав Ліван - подробиці

Українська делегація зустрілася з ліванськими урядовцями політичними та релігійними лідерами.

Сибіга провів зустріч з міністром телекомунікацій Лівану.

Вони обговорили кібербезпеку та український досвід цифровізації і домовилися розвивати партнерство у цих галузях.

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Міністр провів окрему зустріч із маронітським патріархом Антіохії, главою Маронітської церкви Бешаром Бутросом Раї.

Сибіга розповів про важку ситуацію в Україні та постійні російські обстріли, висловив вдячність патріархові за постійну увагу до українського народу та молитви за відновлення справедливого миру.

Візит Сибіги до Сирії - що відомо

30 грудня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідав Сирію та провів переговори з лідером ісламістського угруповання “Хайят Тахрір аш-Шам” Ахмедом аш-Шараа.

Український міністр привітав сирійський народ із перемогою Революції, зазначивши, що це історичний момент для Сирії, який дає велику надію на відродження після багатьох років страждань.

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Міністр закордонних справ України висловив бажання розширити економічні відносини з Сирією.

Зокрема, через створення спільних підприємств, розвиток торгівлі та обмін технологіями.

Також Україна зацікавлена у збільшенні імпорту сирійських товарів.