Сили оборони України успішно протистояли повітряним атакам росіян, знищивши понад 1300 ракет різних типів, 11200 ударних дронів, 40 літаків та 6 вертольотів.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Скільки повітряних цілей Росії знищила Україна у 2024 році

У 2024-му Росія застосувала по об’єктах критичної інфраструктури України значно більше ракет та ударних БПЛА, ніж торік.

З’явилася велика кількість безпілотників, що імітують справжні “Шахеди”.

Advertisement

Російські літаки запустили по прифронтових територіях десятки тисяч керованих авіабомб, стираючи з лиця землі українські прифронтові міста та села.

У 2024 росіяни наростили як виробництво, так і застосування по Україні балістичних ракет, включаючи північнокорейські KN-23.

Скільки бойових вильотів здійснила українська авіація

Попри щоденні атаки ворога, Повітряні сили, разом з усіма Силами оборони, продовжують тримати небо над Україною.

Авіація Повітряних сил протягом року виконала більше 20 тисяч літаковильотів, майже 9 тис. із них - на бойове застосування західних засобів ураження.

На різних напрямках фронту воїни Повітряних сил мужньо та героїчно захищають українську землю пліч-о-пліч із побратимами із Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ та Морської піхоти.