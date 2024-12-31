У ніч на 31 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем ЗС України та іншими складовими Сил оборони, завдали удару по нафтобазі «Ярцевська», що у Смоленській області РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Українські дрони налетали на нафтобазу «Ярцевська»

На об’єкті сталася масштабна аварія: потужні вибухи призвели до пожежі, яка охопила резервуари з паливом.

Відомо, що нафтобаза використовувалась, зокрема, і для забезпечення російської окупаційної армії.

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“Ураження важливих об’єктів ворога триватиме до припинення російською федерацією збройної агресії проти України”, - зазначили у Генштабі.

У Смоленській області РФ палала нафтобаза

У містечку Ярцево Смоленської області Росії внаслідок атаки безпілотників палає нафтобаза.

Голова місцевої районної адміністрації підтвердив інформацію про атаку на «об’єкт паливно-енергетичного комплексу» і вже заявив, що атаку здійснили українські дрони.

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«Відбулася атака українських БПЛА на об’єкт паливно-енергетичного комплексу. Внаслідок атаки противника сталися загоряння», — написав російський чиновник Роман Захаров.