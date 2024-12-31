У ніч на 31 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем ЗС України та іншими складовими Сил оборони, завдали удару по нафтобазі «Ярцевська», що у Смоленській області РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Українські дрони налетали на нафтобазу «Ярцевська»

На об’єкті сталася масштабна аварія: потужні вибухи призвели до пожежі, яка охопила резервуари з паливом. 

Відомо, що нафтобаза використовувалась, зокрема, і для забезпечення російської окупаційної армії.

Advertisement

“Ураження важливих об’єктів ворога триватиме до припинення російською федерацією збройної агресії проти України”, - зазначили у Генштабі.

У Смоленській області РФ палала нафтобаза

У містечку Ярцево Смоленської області Росії внаслідок атаки безпілотників палає нафтобаза.

Голова місцевої районної адміністрації підтвердив інформацію про атаку на «об’єкт паливно-енергетичного комплексу» і вже заявив, що атаку здійснили українські дрони.

Росія поширює фейки про провокації щодо української ГТС
Більше по темі

Росія поширює фейки про провокації щодо української ГТС

Поширення таких звинувачень може бути тактикою підготовки ворога до здійснення провокацій проти української ГТС.

«Відбулася атака українських БПЛА на об’єкт паливно-енергетичного комплексу. Внаслідок атаки противника сталися загоряння», — написав російський чиновник Роман Захаров.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Болгарія готова допомогти Молдові з постачанням газу Росія
Болгарія готова допомогти Молдові з постачанням газу
Київ Пост
5г тому
У Смоленській області РФ після ударів БПЛА горить нафтобаза Росія
У Смоленській області РФ після ударів БПЛА горить нафтобаза
Київ Пост
11г тому
Росія поширює фейки про провокації щодо української ГТС Росія
Росія поширює фейки про провокації щодо української ГТС
Київ Пост
1д тому
Військово-морська логістика РФ у Криму знищена − Плетенчук Росія
Військово-морська логістика РФ у Криму знищена − Плетенчук
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній За 2024 рік Сили оборони збили понад 1300 ракет та 11 тисяч дронів