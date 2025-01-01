У четвер, 2 січня, синоптики прогнозують в Україні суттєве потепління, відсутність опадів. Лише у західних областях вдень місцями невеликий дощ, пише Укрінформ з посиланням на інформацію Українського гідрометцентру.

У південній частині вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних, північних та центральних областях пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

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Температура вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу; вдень 5-10° тепла, в Криму до 13.

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У Києві та Київській області завтра хмарно з проясненнями, без опадів. Температура у столиці вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°; по регіону вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла.

У ніч на 3 січня у західних та північних областях, вдень в Україні, крім півдня, мокрий сніг та дощ; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, вдень у центральних областях і на Закарпатті до 5° тепла, на півдні та сході країни вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

4 січня у південній та східній частинах вночі помірні, вдень невеликі мокрий сніг та дощ, на решті території місцями невеликий сніг (в центральних областях без опадів); температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні та сході країни вночі та вдень близько 0° (на крайньому півдні до 5° тепла).

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3 січня у західних та північних областях, 4 січня в Україні, крім півдня, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

В Карпатах 3 січня помірний, місцями значний, 4 січня невеликий сніг; температура вночі та вдень 3 січня 1-6° морозу, 4 січня 6-11° морозу.

У столичному регіоні 3 січня вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг, 4 січня місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура у Києві вночі та вдень близько 0° (вночі 4 січня 2-4° морозу). По області вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі 4 січня 1-6° морозу).

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Впродовж 5-6 січня в Україні, за прогнозами синоптиків, без істотних опадів, вдень 5 січня у більшості західних областей, протягом 6 січня в західних, вдень і в північних областях невеликий мокрий сніг та дощ.

Температура вночі 2-8° морозу, 6 січня на Луганщині до 10° морозу; вдень 5 січня від 3° морозу до 3° тепла, 6 січня (крім східних та північно-східних областей) підвищення до 0-6° тепла, на Прикарпатті, Одещині та в Криму місцями до 9° тепла.

У Києві та області 5-6 січня істотних опадів не прогнозується, лише вдень 6 січня невеликий мокрий сніг та дощ. Температура у столиці вночі 4-6° морозу; вдень 5 січня близько 0°, 6 січня 1-3° тепла. На Київщині вночі 3-8° морозу; вдень 5 січня від 3° морозу до 2° тепла, 6 січня 0-5° тепла.