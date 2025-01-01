Російські командри наказують розстрілювати й катувати місцеве населення російським солдатам, які перебувають ближче до лінії зіткнення, йдеться в рослідуванні Третьої штурмової бригади ЗСУ.

Українські військові знайшли телефон одного з російських військових, який знімав на відео, як його співслужбовець Рудаков Олег Ігорович (“Рудик”) віддає злочинні накази – “зачистити” місцевих жителів.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

“Хто мене чує, наказ: місцевих мешканців зачистити, зачистити, зачистити”, — йдеться у перехопленні.

Рудаков намагався вийти на зв’язок із солдатом із позивним “Юрист”, який перебував ближче до лінії фронту. Тому було віддано наказ стріляти по машинах місцевих жителів, убивати й катувати мирних людей.

“Машини розстрілюйте всі нах*й, місцевих. Х*й знає, я б краще завалив нах*й… В’яжіть всіх місцевих нах*й… Х*й знає, як їх в’язати – не знаю. У підвал їх усіх запихуйте”, – виносить Рудаков вирок мешканцям селища Невське Луганської області.

Більше по темі Українські морпіхи вдало відбили атаку росіян: знищене відділення піхоти і техніка ВМС ЗСУ повідомляють про один з вдалих боїв українських морпіхів, як відбили атаку росіян і знищили ціле відділення та три російських бронемашини. Кількість втрат у живій силі не уточнюється.

Автор відео зафільмував один із днів, коли окупанти заходили в Невське. На кадрах росіяни визнають, що командування оголосило про окупацію Невського раніше, ніж це сталося насправді.

Advertisement

Окрім цього, бійці Третьої штурмової перехопили радіопереговори групи Рудакова, яка заходила в Невське. У них прозвучав наказ «зачистити», тобто знищити мешканців цього населеного пункту.

За даними розслідування, Рудакова, який віддавав злочинні накази, раніше неодноразово притягали до відповідальності за злочини. Бійці Третьої штурмової бригади ЗСУ зв’язалися з його батьком, який розповів, що син не виходив на зв’язок уже три місяці — з моменту, як після нового місця служби він знову опинився на території України.

Крім того, у військовій частині, де Рудаков стояв на обліку, повідомили, що з жовтня 2024 року він вважається зниклим безвісти.

Advertisement

Українські військові також отримали записи радіопередач групи “Рудіка”, які свідчать про жорстоке й нелюдське ставлення в російській армії до власних солдатів.

У підрозділі підкреслили, що матеріали розслідування можуть стати важливою доказовою базою для міжнародних судів, які розглядають справи про воєнні злочини, скоєні російськими військовими на території України.

У листопаді 2024 року прокуратура повідомила, що військові РФ вкотре цинічно порушили норми міжнародного гуманітарного права.

Російські війська вбили двох цивільних у Торецьку на Донеччині. Ще одного мешканця поранили.

За даними слідства, трагедія сталася ввечері 21 листопада 2024 року.

Advertisement

Російські солдати увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі міста. Там було троє цивільних.

«Окупанти умисно відкрили по них вогонь з автоматичної зброї, в результаті чого двоє місцевих мешканок загинули на місці. Чоловік, який знаходився поруч із ними, дістав поранення, переломи плеча і ключиці», — повідомили в прокуратурі.

Росіяни вбивають полонених військових

20 листопада стало відомо, що військовослужбовці російської армії імовірно розстріляли п’ятьох українських військовополонених на Покровському напрямку.

11 листопада у мережі з’явилась інформація про ще один ймовірний розстріл окупантами щонайменше двох беззбройних українських військовополонених на Курщині.

10 листопада український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що російські окупанти, ймовірно, розстріляли пораненого українського військового.

Advertisement

23 жовтня та 1 листопада росіяни розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку. Трьох воїнів вбили під час наступу на Селидове. Ще трьох — під час штурму укріплень ЗСУ на цьому ж напрямку.

13 жовтня DeepState писав, що окупанти розстріляли 9 українських військових у Курській області РФ.

18 жовтня в Офісі Генпрокурора повідомили про ще один можливий факт розстрілу пораненого українського бійця, який потрапив у полон до ворога. Сталося це на Бахмутському напрямку.