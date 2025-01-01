У Польщі з 1 січня 2025 року з’явилося сім нових міст, найбільше - у Люблінському воєводстві, що межує з Україною, повідомляє Укрінформ з посиланням на Business Insider Polska.

Крім того, змінюються також межі окремих польських міст та гмін (найменша адміністративно-територіальна одиниця країни - ред.).

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Статус міста в Польщі отримали населені пункти Коньсковоля, Курів і Вонвольниця в Люблінському воєводстві, а також Собкув у Свентокшиському воєводстві на південному сході РП.

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Крім того, містами стали Казанув у Мазовецькому воєводстві на сході, Кобильниця у Поморському воєводстві РП на півночі та Занемисль у Великопольському воєводстві на заході Польщі.

У Польщі внесено також сім змін, що стосуються меж гмін, а також 11 змін, що стосуються меж міст, зокрема Ольштина на північному сході РП.

Більше по темі Польський депутат пропонує заборонити в’їзд військовим ЗСУ після війни На його думку, українські бійці нібито потенційно будуть становити загрозу.

Зміни внесено за розпорядженням Ради міністрів РП.

Станом на сьогодні в Польщі є вже 1020 міст, зокрема 37 міст, в яких проживає понад 100 тис. мешканців.

Україна зможе імпортувати більше електроенергії з Польщі

Польща може наростити імпорт електроенергії до України, якщо Словаччина припинить постачання.

Максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії з країн ЄС в Україну та Молдову становить загалом 2100 МВт.

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З боку ЄС ця спроможність розподілена між чотирма сусідніми з Україною країнами Євросоюзу – Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною.

“На Польщу припадає 15% (315 МВт). Залежно від умов роботи підключених систем це значення може змінюватися”, − наголосила польська сторона.

Як звертається увага, торгівля електроенергією між Польщею та Україною станом на сьогодні здійснюється через з’єднання 400 кВ “Ряшів – Хмельницька АЕС”.