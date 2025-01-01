Найбільше ДПС звертатиме увагу на компанії з Києва, Одещини та Дніпропетровщини. Щомісяця перевірятимуть близько 400 бізнесів, а найбільше візитів заплановано на жовтень, пише Опендатабот.
З 4,7 тис. перевірок близько 3,7 тис. припадає на компанії, а решта — на фопів. Також перевірятимуть фінансові установи та нерезидентів. Завітає Податкова й до 266 бізнесів, щодо яких є запитання по ПДФО, військовому збору та ЄСВ.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
ДПС найбільше зверне увагу на компанії з Києва – 18% від загальної кількості перевірок. На другому місці за перевірками буде Одеська область, а на третьому — Дніпропетровська: 12% та 10% відповідно.
Найбільше перевірок спіткають компанії у сфері оптової торгівлі – 20.7%. Ще 15% перевірок припаде на сільське господарство й мисливство. Трійку закриває виробництво харчових продуктів – 6,2%.
Вже у січні перевірять 287 підприємств, а в лютому ще 371. Загалом, щомісяця ДПС навідуватиметься до близько 400 бізнесів, а найбільше у жовтні – 423.
20 компаній з переліку увійшли до індексу Опендатабота 2024:
- Д.Трейдінг – 165,6 млрд. грн доходу;
- Окко експрес – 61,8 млрд. грн;
- Вінницька птахофабрика – 39,2 млрд. грн;
- Нова пошта – 36,4 млрд. грн;
- Українська бронетехніка – 32,4 млрд. грн;
- Спейсикс – 27,9 млрд. грн.
- Миронівська птахофабрика – 21,4 млрд. грн;
- Пумб – 16 млрд. грн;
- Укрсиббанк – 15,4 млрд. грн;
- Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат – 15 млрд. грн;
- Конкорд конслатинг – 8,5 млрд. грн;
- Енселко Агро – 7,2 млрд. грн;
- Інститут інформаційних технологій Інтелліас – 4,3 млрд. грн;
- Берегівське хлібоприймальне підприємство – 4,3 млрд. грн;
- ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ – 2,9 млрд. грн;
- Тесті фуд – 1 млрд. грн;
- Три О – 906 млн. грн;
- Тріумф медіа груп – 562 млн. грн;
- СК Дніпро-1 – 437 млн. грн;
- Зірка Буковелю – 421 млн. грн.
Дізнатися, чи заплановані перевірки щодо вашого бізнесу або партнерів, можна безкоштовно в Опендатаботі. Для цього надішліть боту код компанії. Якщо бізнес є у плані Податкової — відповідна інформація з’явиться у картці компанії.
Інструкція
Як дізнатися, чи заплановані перевірки Податкової служби щодо вашого бізнесу?
- Введіть назву або код компанії.
- Дізнайтеся повну інформацію про свій бізнес та його перевірки.