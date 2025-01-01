Найбільше ДПС звертатиме увагу на компанії з Києва, Одещини та Дніпропетровщини. Щомісяця перевірятимуть близько 400 бізнесів, а найбільше візитів заплановано на жовтень, пише Опендатабот.

З 4,7 тис. перевірок близько 3,7 тис. припадає на компанії, а решта — на фопів. Також перевірятимуть фінансові установи та нерезидентів. Завітає Податкова й до 266 бізнесів, щодо яких є запитання по ПДФО, військовому збору та ЄСВ.

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Інфографіка: Опендатабот

ДПС найбільше зверне увагу на компанії з Києва – 18% від загальної кількості перевірок. На другому місці за перевірками буде Одеська область, а на третьому — Дніпропетровська: 12% та 10% відповідно.

Інфографіка: Опендатабот

Найбільше перевірок спіткають компанії у сфері оптової торгівлі – 20.7%. Ще 15% перевірок припаде на сільське господарство й мисливство. Трійку закриває виробництво харчових продуктів – 6,2%.

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Інфографіка: Опендатабот

Вже у січні перевірять 287 підприємств, а в лютому ще 371. Загалом, щомісяця ДПС навідуватиметься до близько 400 бізнесів, а найбільше у жовтні – 423.

20 компаній з переліку увійшли до індексу Опендатабота 2024:

Дізнатися, чи заплановані перевірки щодо вашого бізнесу або партнерів, можна безкоштовно в Опендатаботі. Для цього надішліть боту код компанії. Якщо бізнес є у плані Податкової — відповідна інформація з’явиться у картці компанії.

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Як дізнатися, чи заплановані перевірки Податкової служби щодо вашого бізнесу?

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