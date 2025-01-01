У Німеччині внаслідок необережного поводження з феєрверками в новорічну ніч загинули п’ятеро людей, пише Укрінформ, цитуючи Sueddeutsche Zeitung.

Зокрема, у землі Північний Рейн - Вестфалія на околиці міста Гезеке внаслідок вибуху петарди загинув 24-річний чоловік.

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Два смертельні випадки сталися в землі Саксонія. Неподалік Лейпцига загинув 45-річний чоловік, поблизу Хемніца - чоловік 50 років, у руках яких вибухнули феєрверки.

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У Гамбурзі 20-річний юнак загинув унаслідок вибуху саморобної петарди.

Нещасний випадок з піротехнікою стався й у Бранденбурзі, одна людина зазнала смертельних травм.

У Берліні, де прихід Нового року на вечірці біля Бранденбурзьких воріт зустрічали близько 60 тисяч людей, на чергування вивели 5,5 тисячі поліцейських.

Речник міської поліції Флоріан Нат повідомив у соцмережі Х, що протягом кількох годин після півночі у столиці проведено 330 затримань, переважно через порушення законів про вибухові речовини та зброю. Дійшло до обстрілів правоохоронців, пожежних і рятувальників з піротехніки. Один поліцейський зазнав важких поранень.

Сенатор внутрішніх справ Берліна Айріс Шпрангер заявила, що заарештовані щонайменше 390 осіб, постраждали 15 поліцейських і один співробітник пожежної охорони.

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Атаки проти представників органів правопорядку та рятувальників зафіксовані також у Мюнхені, Лейпцигу, Кельні, Гамбурзі та деяких інших містах.

Укрінформ нагадує, в Україні до відділків поліції доставили 300 людей за порушення комендантської години в новорічну ніч.