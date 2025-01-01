Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) здійснили чергову кібератаку на критичну інфраструктуру Росії, повідомляють джерела Kyiv Post у розвідці на умовах анонімності.

“З 30 грудня по 1 січня 2025 року фахівці ГУР здійснили чергову кібератаку на російський нафтовий сектор”, - каже співрозмовник.

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Основним обʼєктом атаки стали ресурси нафтової компанії «Лукойл», яка бере участь у забезпеченні російських окупаційних військ. 

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Зокрема внаслідок атаки зазнали ураження цифрові ресурси компанії, у зв’язку з чим клієнти компанії не мали можливості здійснити оплату на АЗС через мобільний застосунок.

Також атаковані цифрові ресурси смарт-терміналів «Евотор» (веб-сайт; особистий кабінет користувача; мобільний застосунок, касова платіжна система) та єдиної системи цифрового маркування товарів «Честный знак», додають в розвідці.

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Українські військові оприлюднили відео, на якому російський військовослужбовець Рудаков наказує розстрілювати цивільних у Луганській області.

Як повідомляється, здійснена DDOS-атака зумовила значні незручності та збитки у сфері торгівлі, оскільки споживачі не змогли придбати товари через збої у роботі платіжних систем.

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Рівень невдоволення серед споживачів та надавачів послуг був підсилений тривалістю DDOS-атаки в святковий період.

Атака хакерів ГУР на держсистему судів Росії

Варто нагадати, у жовтні минулого року кіберкорпус Головного управління розвідки (ГУР МОУ) спільно з активістами групи “ВО Team” «привітали» президента Росії Путіна з днем народження зламом державної автоматизованої системи “Правосудіє”, повідомило тоді джерело Kyiv Post в українській розвідці.

Хакери ГУР атакували російську держсистему “Правосудіє”. За словами джерела в ГУР, атака паралізувала роботу судів, відомчих електронних поштових скриньок та офіційних сайтів.

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Внаслідок кіберудару були отримані персональні дані користувачів та внутрішня документація системи.

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко

Наймолодша журналістка Kyiv Post, яка досліджує найважливіші теми сьогодення, від геополітичних викликів і оборонних стратегій до історій, що змінюють хід подій. Вона вивчає таємниці українських спецслужб і показує прихований бік глобальних подій. Її пристрасть — розкривати секрети, що змінюють історію. Народилася та живе в Києві.

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