Щонайменше 10 людей загинули, ще 30 зазнали поранень після того, як автомобіль в’їхав у великий натовп у Новому Орлеані, штат Луїзіана, у середу. Про інцидент пише Укрінформ, посилаючись на CNN, яке цитує офіційне агентство міста із готовності до стихійних лих NOLA Ready.

«Є 30 поранених пацієнтів, які були доставлені NOEMS (Служба екстреної медичної допомоги Нового Орлеана – ред.), і 10 загиблих. Партнери з громадської безпеки реагують на місці події», – поінформували в агентстві.

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Також повідомляється, що постраждалі внаслідок наїзду були доставлені до п’ятьох різних госпіталів. За даними NOLA Ready, на місці інциденту працюють рятувальники та офіційні особи.

Трагічний інцидент стався на Бурбон-стріт у Новому Орлеані, де проводилися новорічні гуляння.

Очевидець події Кевін Гарсія розповів, що у натовп врізалась вантажівка, а також на місці інциденту було чутно постріли.

Як пише NBC News, підозрюваний розбив автомобіль, а також відкрив вогонь по двох офіцерах поліції. Крім цього, влада розслідує численні підозри на використання саморобних вибухових пристроїв, пов’язаних із нападом. У ФБР сказали, що наразі невідомо, що чи це справжні вибухові пристрої, однак закликали людей уникати району, де стався інцидент.

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Представник федеральних правоохоронних органів повідомив, що підозрюваний у скоєнні наїзду, який мер Нового Орлеана ЛаТойя Катрелл назвала «терористичною атакою», ймовірно, мертвий.

Комісар відділу поліції Нового Орлеана Енн Кіркпатрік повідомила, що серед поранених у результаті наїзду двоє офіцерів, їхній стан оцінюється як стабільний.