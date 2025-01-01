Вітаю з першим днем Нового року. Нова річна сторінка нашого життя вже принесла кілька вартих уваги подій, які свідчать про те, що рік може бути непередбачуваним.

На світанку 2025 року не було жодних сюрпризів щодо варварської поведінки Росії з іншими країнами світу, а також жодних ознак миру, радості, возз’єднання сімей та міжнародної солідарності

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Сьогодні вранці Росія запустила ще понад 100 безпілотників і ракет по Україні, націлившись і на центр столиці.

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Отже, маємо ще більше смертей, поранень, руйнувань і просто терору від держави-злочинця, яка поставила собі за надзавдання очолити антизахідний хрестовий похід.

Тим часом у Москві Новий рік зустріли з тією ж приземленою риторикою про те, що Росія має право робити те, що хоче, розкидатися своєю вагою, вбивати, руйнувати, захоплювати, погрожувати і втручатися. Незважаючи на колосальні людські втрати у війні проти України, ганьбу та ізоляцію, які вона принесла, а також економічні збитки, пронизливе гасло президента Росії Володимира Путіна “Зробимо Росію знову великою” - за рахунок усіх інших - пояснює і виправдовує все.

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На противагу цьому, українці та зовнішній світ спостерігали за проникливою та емоційною новорічною промовою президента Володимира Зеленського, якою кожен українець, незалежно від того, подобається він йому чи ні, міг би пишатися. Це був виснажений Зеленський - заряджений енергією для особливого моменту і знову у своїй найкращій формі - який говорив безпосередньо до нації та не скупився на слова.

Надихаюче і багатообіцяюче, що Україна не ослабне у своєму опорі проти смертельного ворога, у пошуках справедливих умов мирного врегулювання, які включатимуть гарантії для суверенітету і безпеки України.

Це був чіткий і сильний сигнал як для нових команд і у Вашингтоні, і в Брюсселі: Україна на початку 2025 року втомлена, спливає кров’ю, але далека від поразки. Чи дослухаються друзі України до цього послання і чи посилять вони свою життєво важливу підтримку проти найбільшого задираки на світі та загрози для всіх демократичних держав?

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Також було приємно відзначити, що Зеленський висловив солідарність з білорусами, які разом з грузинами та молдованами прагнуть захистити демократію та незалежність від загарбання Росією. Ці народи є партнерами у спільній боротьбі проти російського імперіалізму та в інтересах безпечного європейського майбутнього.

Сьогодні також відбувся важливий історичний момент - припинення постачання російського газу на захід через територію України до його давніх європейських споживачів.

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Так, Україна дотрималася свого слова і припинила транспортування російського газу після закінчення терміну дії чинного контракту. Росія так довго використовувала енергетику як політичну зброю для шантажу не лише України, але й більшої частини Європи. Тепер вона остаточно втратила цей величезний ринок, принаймні до тих пір, поки Росія не перетвориться на законослухняного члена міжнародного співтовариства і не буде готова утриматися від використання постачання енергоносіїв як засобу шантажу і політичного впливу.

Не всі в Європі готові визнати, що залежність від російських енергоносіїв необхідно припинити. Проросійські Угорщина і Словаччина, які є членами ЄС, все ще дають зрозуміти, що хочуть мати і те, і інше: фінансуватися з ЄС, граючи в футбол з Росією і підриваючи єдність ЄС у цей небезпечний момент. Їхній егоїстичний “прагматизм” не заслуговує на велику симпатію.

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Отже, як ми побачили сьогодні, ти або солідарний з рештою Європи та Україною або платиш ціну. У перший же день, коли Угорщина відмовилася від проблемного головування в ЄС, Європейський Союз неявно виставив попередній рахунок Угорщині за її саботаж, супроводжуючи його посланням про те, що лицемірство, яке вона продемонструвала, не буде толеруватися. Угорщині було офіційно відмовлено в отриманні мільярда євро з фондів ЄС, які були заморожені нібито через корупцію - це перший випадок, коли блок застосував такий крок. Таким чином, це було довгоочікуване новорічне послання з Брюсселя.

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А вишенькою на торті є те, що Польща сьогодні взяла на себе піврічне ротаційне головування в Раді ЄС. А Польща, як ми знаємо, не є проросійською Угорщиною чи Словаччиною, а рішуче підтримує Україну. Вона відіграє особливу роль як ключова держава Центрально-Східної Європи у формуванні позиції та політики ЄС.