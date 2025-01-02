За інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 49 авіаційних ударів, використавши сім ракет та скинувши 79 КАБ, застосував 1978 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив 4113 обстрілів, з них 204 - із РСЗВ.

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На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів.

На Сіверському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Серебрянка.

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив сім атак.

Найгарячіше було на Покровському напрямку. Тут наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора.

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На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак позицій наших.

На Времівському напрямку противник здійснив 19 наступальних дій на позиції українських підрозділів.

Попри активне застосування ворогом бомбардувальної авіації на Оріхівському напрямку наші війська успішно відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Новоандріївка.

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На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, двічі штурмували позиції наших підрозділів в районі острова Забич.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 5 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав одного ракетного та 24 авіаційних удари, із застосуванням семи ракет та 32 керованих бомб, а також здійснив 356 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів, веде розвідку.

Втрати армії РФ за добу 2 січня

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та техніки, а також два засоби протиповітряної оборони російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1370 осіб.

Також українські воїни знешкодили чотири танки, 13 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 69 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 54 автомобілі й три одиниці спеціальної техніки окупанта.

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Армія РФ продовжує обстріли території України зі всіх видів зброї

Сьогодні вночі російські війська вдарили з важкої артилерії по Нікополю Дніпропетровської області, у Фейсбуці написав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

“Цієї ночі російська армія атакувала Нікополь. Поцілила по місту з важкої артилерії. Ніхто не постраждав. В інших районах Дніпропетровщини – без ворожих ударів”, - зазначив він.

Він також розповів, що ввечері і вночі сили протиповітряної оборони збили три російські безпілотники на Дніпропетровщині.

Ізюм і Балаклію готують до кругової оборони

У Харківській області міста Ізюм та Балаклія готують до кругової оборони. Триває будівництво фортифікаційних споруд і це заплановані заходи.

Про це в ефірв телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише РБК-Україна.

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За його словами, заходи з укріплення оборони в регіоні, зокрема в населених пунктах Ізюм та Балаклія – частина запланованих заходів, які передбачені для зміцнення обороноздатності Харківської області.

“Знову ж таки, це, скажімо так, планові заходи, які вживаються наразі для того, щоб враховувати дійсно лінію фронту, можливо, її зміну в напрямку руху ворога і, в принципі, його пріоритети на лінії фронту. Тому, звичайно, на черзі це - побудова фортифікаційних споруд, це - кругова оборона міста Балаклія і міста Ізюма”, - цитує видання Синєгубова.