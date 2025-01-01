Оператор з розподілу газу невизнаної придністровської республіки ТОВ «Тираспольтрансгаз-Придністров’я сьогодні розпочав масове відключення свої абонентів від газу.

Відтак, без опалення і гарячої води лишилися тисячі людей.

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Як йдеться у заяві компанії, в якій вона попереджає про початок відключенні о 12:00, об’єктами відключення стали:

дахові котельні (що забезпечують опалення)

приватні будинки у містах, селах та селищах (за можливості відключення)

багатоквартирні будинки з автономним опаленням

багатоквартирні будинки, які приєднані до одного газопроводу з приватними будинками (за можливості відключення).

Варто нагадати, сьогодні з 07:00 ранку Україна припинила транзит російського газу до Європи.

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Цей газ отримували кілька країн ЄС і невизнане Придністров’я.

Як пише Європейська правда, вже зранку місцевий телеканал почав публікувати повідомлення від місцевих мешканців про припинення подачі газу.

Українське медіа також нагадує, ще 30 грудня компанія “Тирастеплоенерго” повідомила, що в Придністров’ї з 07:00 ранку у зв’язку з припиненням поставок газу припинили подачу тепла і гарячої води в житлових будинках. Виняток становили лікарні та соціальні установи.

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Як повідомив сьогодні Укрінформ, у Тираспільтрансгаз-Придністров’ї уточнили, що у багатоквартирних будинках газ залишиться доступним лише для приготування їжі.

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Це буде можливо за рахунок запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня.

Місцевих мешканців закликали обов’язково закрити газові крани та не намагатися самостійно відновлювати подачу газу.

Запасів газу, за даними “придністровської влади”, має вистачити на 20 днів.

Газпром в грудні пообіцяв припинити постачання газу до Молдови - подробиці

З 1 січня 2025 «Газпром» пообіцяв припинити постачання газу до Молдови через заборгованість з боку газотранспортної компанії «Молдовагаз».

У «Газпромі» стверджували, що Кишинів відмовляється врегулювати питання боргу і звинувачують «Молдовагаз» в порушенні контракту.

Мовляв, компанія систематично не виконує свої фінансові зобов’язання.

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«Газпромі» залишає за собою право на одностороннє розірвання контракту та на вимогу відшкодування збитків і сплату штрафів за неналежне виконання або невиконання зобов’язань зі сторони «Молдовагазу».