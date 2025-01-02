Внаслідок 318 ракетних, дронових і авіаційних атак, яких Росія завдала по Харкову минулого року, ударів, загинули 94 людини і 1100 отримали поранення, повідомив міський голова Ігор Терехов в середу, 1 січня, в своєму Telegram-повідомленні.

«Ці вибухи будили нас серед ночі, руйнували наші будинки, забирали наші життя. 94 загиблих, серед яких троє — діти.1108 поранених, серед яких 62 — знову діти», - йдеться в дописі мера.

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За словами Терехова, сирени повітряної тривоги вмикалися 2 113 разів, тобто, приблизно 3 764 години, або 156 днів.

«Майже півроку без нормального сну, в постійному страху за себе і своїх близьких. Ворог не бачить перед собою меж. Його ракети не обирають між школою чи житловим будинком, лікарнею чи дитячим майданчиком. Для нього ми всі — просто цілі. Але росія не розуміє головного: наш дух — незламний! Кожна тривога, кожен обстріл лише доводять, що Харків — місто-герой, яке ніколи не здається!», - сказав Терехов.

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25 грудня внаслідок обстрілу Харкова з боку Росії постраждали шестеро людей.

Докладно про те, як живе місто-герой, Ігор Терехов наприкінці минулого року в ексклюзивному інтерв’ю Kyiv Post.

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