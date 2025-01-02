Внаслідок 318 ракетних, дронових і авіаційних атак, яких Росія завдала по Харкову минулого року, ударів, загинули 94 людини і 1100 отримали поранення, повідомив міський голова Ігор Терехов в середу, 1 січня, в своєму Telegram-повідомленні.

«Ці вибухи будили нас серед ночі, руйнували наші будинки, забирали наші життя. 94 загиблих, серед яких троє — діти.1108 поранених, серед яких 62 — знову діти», - йдеться в дописі мера.