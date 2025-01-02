Повітряні сили ЗСУ у своєму Телеграмі повідомили, що в ніч на 2 січня 2025 року (із 19.00 1 січня) противник атакував 72-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

«Станом на 08.30 підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях», – йдеться у повідомлення.

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У ПС також додали, що через активну протидію Сил оборони 24 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Станом на 08:30 один ворожий БпЛА залишався у повітрі.

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У ніч на 1 січня 2025 року противник атакував Україну 111-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Крим, повідомили напередодні в Повітряних силах ЗСУ.

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Нагадаємо також, що вранці 1 січня 2025 року Росія знову атакувала столицю України та Київську область дронами типу «Шахед». Внаслідок цієї атаки двоє людей загинули, ще 7 осіб постражадли.

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