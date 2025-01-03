За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загалом, протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень.

Напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних та 52 авіаційних ударів, зокрема, задіяв дві ракети та скинув 102 КАБ. Крім цього, здійснив понад 3800 обстрілів, з них 159 - із реактивних систем залпового вогню.

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Ситуація на фронті – останні новини

На Харківському напрямку ворог двічі намагався штурмувати позиції наших військ в районі Вовчанська.

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Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Западного, Дворічної та Кругляківки на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося чотири атаки окупантів.

Минулої доби ворог 16 разів атакував на Лиманському напрямку.

Один штурм противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та Ступочок.

Шість атак здійснив ворог на Торецькому напрямку неподалік населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 наступальних дій агресора.

Сили оборони відбили 27 ворожих атак на Курахівському напрямку.

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На Времівському напрямку противник здійснив 24 штурми наших позицій.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки противника, противник успіху не мав.

Минулої доби на Курському напрямку відбулося десять боєзіткнень, ворог завдав шість авіаційних ударів, застосувавши дев’ять керованих авіабомб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати армії РФ за останню добу

ЗСУ завдають російським військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. З

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а минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління та три інші важливі об’єкти противника.

Загалом, за останню добу втрати російських загарбників становлять 1080 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, 14 бойових броньованих машин, три артилерійські системи, одну РСЗВ, 49 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 41 одиницю автомобільної техніки окупантів.