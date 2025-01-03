Олена Зеленська розповіла, що не спілкувалася з Меланією Трамп з 2019 року.

Втім, вона запевняє, після того, як Дональд Трамп стане чинним президентом США, стосунки з новою першою леді будуть налагоджені, пишуть Факти, цитуючи інтерв’ю дружини Президента України для телемарафону Єдині новини.

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Стосунки з Меланією Трамп нормальні - Зеленська

«Ми з Меланію Трамп знайомі з 2019 року. У нас з нею нормальні стосунки», – розповіла перша леді.

Олена Зеленська додала, поки чинний президент США Джо Бойден не полишив свій пост, першою леді Сполучених Штатів є Джилл Байден.

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«Нових контактів з Меланією не було», – зазначила Зеленська.

Втім, вона обіцяє, що після інавгурації Дональда Трампа стосунки з новою першою леді США будуть налагоджені.

«Ми швидко щось заплануємо. Думаю, будемо запрошувати (Меланію Трамп – ред.) на саміт (перших леді і джентльменів – ред.), подивимося», – резюмувала дружина Президента відповідаючи на питання журналіста.

Меланія Трамп відмовилася приходити на традиційну зустріч перших леді

Варто нагадати, що відразу після останніх виборів президента США у 2024 році Меланія Трамп не прийшла на традиційну зустрічі перших леді.

Тоді на той момент перша леді Джилл Байден надіслала запрошення колишній першій леді Меланії Трамп на традиційну зустріч перших леді, але Меланія Трамп відмовилася.

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У медіа повідомлялося, що Меланія Трамп пропустила зустріч через плани, пов’язані з її книгою.

За словами представника Білого дому, Джилл Байден «передала пану Трампу власноруч написаного листа з привітаннями для пані Трамп”.

Також у листі чинна перші леді висловила готовність її команди допомогти своїй наступниці з перехідним періодом.