Внаслідок атаки російських БПЛА на Київщину одна людина загинула та четверо поранені, повідомив у своєму Телеграмі т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.
За його інформацією в одному з районів області від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці події.
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В іншому районі уламки збитого БпЛА впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі, повідомив чиновник.
Вже відомом про чотирьох постраждалих у різних населених пунктах області.
У жінки 1957 року народження – гостра реакція на стрес. У хлопця 16 років – поріз. Він буде госпіталізований до дитячої лікарні. У його батька – різані рани ніг.
Ще в одному з населених пунктів уламками на вулиці поранена жінка. Вона госпіталізована до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається
Українська ППО збила 47 дронів за ніч, ще 24 локаційно втрачені
Наслідки удару дронам по Київщині 3 січня – фото
ДСНА України вже показала наслідки останнього удару дронами по Київщині, оприлюднивши фото у Телеграмі.
Атака дронів на Україну 2 січня - подробиці
Напередодні Повітряні сили ЗСУ у своєму повідомили, що в ніч на 2 січня 2025 року (із 19.00 1 січня) противник атакував 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.
А от у ніч на 1 січня 2025 року противник атакував Україну 111-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Крим, повідомили напередодні в Повітряних силах ЗСУ.