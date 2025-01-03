Внаслідок атаки російських БПЛА на Київщину одна людина загинула та четверо поранені, повідомив у своєму Телеграмі т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.

За його інформацією в одному з районів області від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці події.

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В іншому районі уламки збитого БпЛА впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі, повідомив чиновник.

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Вже відомом про чотирьох постраждалих у різних населених пунктах області.

У жінки 1957 року народження – гостра реакція на стрес. У хлопця 16 років – поріз. Він буде госпіталізований до дитячої лікарні. У його батька – різані рани ніг.

Ще в одному з населених пунктів уламками на вулиці поранена жінка. Вона госпіталізована до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається

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