Внаслідок атаки російських БПЛА на Київщину одна людина загинула та четверо поранені, повідомив у своєму Телеграмі т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.

За його інформацією в одному з районів області від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки. Чоловік помер на місці події. 

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В іншому районі уламки збитого БпЛА впали на приватний будинок, виникла пожежа покрівлі, повідомив чиновник.

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Вже відомом про чотирьох постраждалих у різних населених пунктах області.

У жінки 1957 року народження – гостра реакція на стрес. У хлопця 16 років – поріз. Він буде госпіталізований до дитячої лікарні. У його батька – різані рани ніг. 

Ще в одному з населених пунктів уламками на вулиці поранена жінка. Вона госпіталізована до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається 

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В ніч на 2 січня Росія завдала чергового удару дронами по території України.

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ДСНА України вже показала наслідки останнього удару дронами по Київщині, оприлюднивши фото у Телеграмі.

 

Атака дронів на Україну 2 січня - подробиці

Напередодні Повітряні сили ЗСУ у своєму повідомили, що в ніч на 2 січня 2025 року (із 19.00 1 січня) противник атакував 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

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А от у ніч на 1 січня 2025 року противник атакував Україну 111-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Крим, повідомили напередодні в Повітряних силах ЗСУ.

 

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