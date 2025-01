В Україні відкрито кримінальне провадження за фактами дезертирства і «зловживання владою» після того, як стало відомо, що сотні солдатів втекли з армійського підрозділу, частково підготовленого Францією. Про це слідчі повідомили в четвер.

155-а Окрема механізована бригада «Анна Київська» – одна з кількох бригад, сформованих минулого року, коли Україна намагалася посилити підготовку до нових російських наступальних дій. Її особовий склад мав налічувати 4 500 солдатів, причому Франція тренувала приблизно половину з них і надавала спорядження.

Президент Франції Емманюель Макрон (праворуч) оглядає французьких військових у військовому таборі на сході Франції, де він вперше зустрівся з українськими військовослужбовцями, які проходять підготовку у Франції. 9 жовтня 2024 р. (Фото: Thibault Camus / POOL / AFP)

Але в ході формування й підготовки були проблеми, в тому числі, за словами одного з депутатів, проблеми «поганого управління».

Згідно з повідомленнями, командира бригади полковника Дмитра Рюмшина звільнили 12 грудня – невдовзі після того, як вона повернулася з Франції після багатомісячних навчань і за кілька днів до того, як вступила в бій.

У короткій заяві на сторінці бригади у Facebook, він написав, що вдячний солдатам, сержантам і офіцерам за їхню «відданість і професіоналізм», що командувати ними було для нього честю, і що бригада «незабаром» вирушить на фронт.

Kyiv Post отримав ексклюзивне відео від Міністерства закордонних справ Франції, яке демонструє навчання бригади під час візиту президента Франції Емманюеля Макрона до табору в жовтні. Це відео дало змогу вперше побачити десятки українських солдатів, яких французькі офіцери навчають польової тактики, теорії та стрільби з різних видів зброї.

На відео можна побачити, як українські військовослужбовці тренуються на різноманітній техніці, в тому числі реактивних артилерійських системах M270, гаубицях «Цезар» і реактивних літаках «Альфа», у сільській місцевості та на спеціалізованих полігонах, обраних з урахуванням топографічних особливостей місцевості в Україні.

Ukrainian soldiers of the 155th Separate Mechanized Brigade stand next to military vehicles during a training exercise by the French Army as part of the Військовослужбовці 155-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ поряд із військовими машинами під час бойової підготовки, яку проводила оперативна група французької армії «Шампань» у військовому таборі Мурмелон-ле-Ґран. 14 листопада 2024 р. (Фото: FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Державне бюро розслідувань (ДБР) України повідомило, що відкрило кримінальне провадження за фактами перевищення влади військовою службовою особою та дезертирства, але не уточнило деталі.

«Державне бюро розслідувань дійсно вивчає факти, викладені у ЗМІ, в рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) та ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України. Розслідування триває. Говорити про якісь попередні результати поки що зарано», – повідомила агенції «Інтерфакс-Україна» радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян.

Юрій Бутусов, головний редактор «Цензор.нет», у своєму Telegram-каналі в грудні стверджував, що 1 700 солдатів залишили бригаду, не беручи участі в бойових діях, а 50 – під час навчань у Франції.

Минулого місяця депутат Верховної Ради Мар’яна Безугла заявила, що бригаду фактично розформували і перерозподілили між іншими підрозділами. Вона звинуватила в цьому відсутність «координації командних структур».

«Навіть зусилля Франції зробити бригаду спеціалізованою не змогли врятувати її від поганих військових рішень наших генералів, які, зрештою, призвели до її розформування», – сказала вона.

Українська армія увійшла в 2025 рік зі значною невизначеністю. Москва вкладає величезні ресурси в свою загарбницьку війну, що триває вже майже три роки, під питанням подальша допомога Києву від США, де новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду пізніше цього місяця.

За минулий рік Росія захопила близько 4 000 км² української території.