У межах міжнародної військової допомоги Україна отримала від Естонії, Нідерландів та Люксембургу новий пакет військової техніки загальною вартістю понад 3,3 млн євро.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

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Україна отримала нову допомогу від IT-коаліції - що відомо

«Посилюємо технологічні спроможності Сил оборони разом із союзниками IT-коаліції. Україна отримала від партнерів з Естонії, Нідерландів та Люксембургу чергову масштабну поставку техніки на понад 3,3 млн євро», - зазначив міністр.

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У межах поставки Україна отримала:

1026 робочих місць для реєстру «Оберіг» – ноутбуки, принтери, вебкамери, сканери для штрихкодів

1000 ноутбуків для різних інформаційно-комунікаційних систем у ЗСУ

обладнання для центру обробки даних ЗСУ

20 000 ключів двофакторної автентифікації для користувачів бойової системи DELTA

3520 планшетів для тактичного рівня ЗСУ.

Ця допомога є частиною масштабної програми IT-коаліції, яка дозволяє ЗСУ використовувати сучасні цифрові технології.

ІТ-коаліція для України - що варто знати

На другому засіданні Керівної Групи ІТ-коаліції 8 квітня зібралися представники одинадцяти країн-учасниць, семи країн-спостерігачів, ЄС та НАТО. Вони ознайомилися зі статусом поточних закупівель та пріоритетів на 2024 рік.

У межах коаліції вже вдалося зібрати фінансових та матеріальних внесків на понад 36 млн євро. Додаткові внески сумою понад 23 млн євро очікуються.

ІТ-коаліція для України була створена у лютому 2024 року. Тоді Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна завершили підписання відповідної угоди про співпрацю у цій сфері.

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Угода передбачає, що країни-підписанти зобов’язуються співпрацювати протягом наступних 6 років для розбудови взаємосумісної ІТ-інфраструктури Міністерства оборони та Сил оборони України.

Також у лютому Велика Британія завершила процес приєднання до ІТ-коаліції шляхом підписання Декларації про наміри.