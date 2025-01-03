Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що припинення транзиту російського газу через Україну завдає його країні збитків на понад 500 млн євро на рік, і що Словаччина розгляне контрзаходи. Про це Фіцо написав у Facebook.

Він наголосив, що транзит має бути відновлений, або ж має бути розглянутий механізм компенсації втрат Словаччини.

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«Від імені Smer-SD (партія Фіцо – ред.) я заявляю, що ми готові вести переговори і домовитися в рамках коаліції про припинення постачання електроенергії і значне скорочення підтримки громадян України, які проживають у Словацькій Республіці», – написав Фіцо.

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Як повідомлялося раніше, о 7:00 1 січня Україна припинила транзит російського газу до країн ЄС, про що було оголошено заздалегідь.

22 грудня Фіцо відвідав Москву, де зустрівся з президентом Росії Путіним. За підсумками зустрічі Фіцо запропонував свої послуги посередника в переговорах між Москвою і Києвом. Раніше з подібною пропозицією виступив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, позицію якого багато європейських лідерів вважають проросійською.

Раніше Kyiv Post аналізував ситуацію з енергопостачанням Словаччини та Угорщини і те, чому ці країни, на відміну від Австрії та Чехії, залишаються залежними від російських вуглеводнів.

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Україна та ЄС обговорюють нові умови транзиту газу − подробиці

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна готова забезпечити транзит будь-якого газу, за винятком російського.

Україна готова дотримуватися своїх зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС та розгляне можливість транзиту газу за межі російського, якщо Європейська комісія виявить таке бажання.

Для України пріоритетом залишається енергетична безпека для всієї Європи, зокрема й стабільне постачання природного газу в зимовий період.

Під час урядових консультацій із прем’єром Словаччини Робертом Фіцо обговорювалося розширення співпраці між Україною та Словаччиною у сфері електроенергетики.

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