Міністерство культури та стратегічних комунікацій України хоче співпрацювати з Організацією Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) для створення механізму, який врятує історичні будівлі від регулярних пошкоджень, спричинених російськими ударами та обстрілами центру Києва.

У пресрелізі міністерства зазначено, що міністерство хоче “створити механізм збереження та захисту архітектурної цілісності вулиць в історичному центрі столиці, незалежно від статусу чи форми власності будівель”.

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Міністерство також збирається створити базу даних з інформацією про історичну спадщину.

“Ця комплексна стратегія допоможе зберегти культурну спадщину як невід’ємну частину національної ідентичності і, що найважливіше, створити базу даних для реставрації історичних будівель і споруд”, - йдеться в пресрелізі.

Українське міністерство стурбоване тим, що втрати, яких зазнає культурна спадщина через удари по центру міста, мають “руйнівні наслідки для національної ідентичності”.

Заява відомства з’явилася після того, як постраждала будівля Національної спілки письменників України. Будинок також відомий, як особняк Лібермана, крім нього постраждали й кілька інших будівель у центрі Києва, збудовані наприкінці 19-го століття.

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Що таке особняк Лібермана в Києві?

Особняк Лібермана перед тим, як Росія завдала удару по центру Києва на Новий рік. Джерело: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Атака російських безпілотників на столицю та інші регіони України в новорічну ніч призвела до значних пошкоджень особняка Лібермана.

“Майже всі вікна були розбиті, частина фасаду пошкоджена, і кілька внутрішніх кімнат постраждали”, - повідомляє UkraineWorld у своєму Х дописі про пошкодження особняка Лібермана.

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Особняк Лібермана пошкоджений після того, як Росія завдала удару по центру Києва в новорічну ніч. Джерело: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Приміщення було збудоване у 1879 році.

Тоді це було серце Києва - найвідоміший у місті Будинок з химерами в стилі модерн (або Будинок Городецького) був збудований всього за 200 метрів, якщо вірити картам Google Maps.

Будівництвом будівлі керував київський архітектор Володимир Ніколаєв, який також спроєктував Володимирський собор, Оперний театр та загалом 27 громадських будівель у Києві.

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Особняк Лібермана отримав свою назву від імені одного з видатних власників будівлі, Сімхи Лібермана, мільйонера і цукрового магната, який розширив споруду, надавши їй теперішнього вигляду.

Особняк Лібермана перед тим, як Росія завдала удару по центру Києва на Новий рік. Джерело: Місто Києва

За радянських часів особняк Лібермана став штаб-квартирою Національної спілки письменників України.

У 1989 році в цій будівлі відбулися перші з’їзди, які ознаменували створення Народного Руху України (Народного Руху України), який очолив видатний український поет Іван Драч.

Програма та статут руху були запропоновані Асоціацією письменників України та опубліковані в журналі “Літературна Україна” 16 лютого 1989 року. Ця організація була заснована українськими дисидентами, найвідомішим з яких був В’ячеслав Чорновіл.

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Рух привів в Україну перших політичних лідерів, які потім сформують основний склад парламенту.

Які ще історичні будівлі ЮНЕСКО постраждали від ракетного удару?

Окрім особняка Лібермана, в районі постраждали й інші будівлі.

Колишня будівля Ради Народних Комісарів УРСР також зазнала руйнувань четвертого, п’ятого та шостого поверхів. Її вежа була повністю зруйнована.

Колишня будівля Ради народних комісарів УРСР у центрі Києва до і після російських ударів. Джерело: UkraineWorld.

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22 березня 1876 року маєток придбала Сара Бродська, дружина цукрозаводчика Лазаря Бродського. Маєток залишався у власності родини Бродських до 1918 року.

За даними Вікіпедії, він належав колишньому командиру російського жандармського полку в Києві Федору Трепову, який придушив Листопадове (1830-1831) та Січневе (1863-1864) повстання.

Повстання проти Російської імперії, в яких брали участь поляки, українці, білоруси та литовці, відбулися центрі розділеної Польщі.

Трепов просив побудувати особняк на тій самій ділянці, де зараз знаходиться колишня будівля Ради народних комісарів УРСР.

Дах однієї з будівель Національного банку України, був зруйнований і згорів після того, як уламки безпілотника впали на дах будівлі.

Прокуратура міста Києва відкрила справу за фактом вчинення воєнного злочину, йдеться у повідомленні на сайті прокуратури.

“Атака на Київ призвела до загибелі двох осіб і поранення семи інших, у тому числі двох вагітних жінок”, - йдеться у пресрелізі.

Дах центрального банку України, Національного банку України, був зруйнований і підпалений після того, як уламки безпілотника впали на дах будівлі

На даху одного з корпусів виникла пожежа, але її оперативно загасили співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пошкоджено вікна на верхніх поверхах. Тим не менш, інцидент не завадив нормальній роботі НБУ, згідно з його заявою для преси на Facebook.