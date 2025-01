У п’ятницю, після протистояння з охоронцями президента Південної Кореї Юна Сок Йоля, якому раніше був оголошений імпічмент за спробу запровадити воєнний стан, слідчі з міркувань безпеки вирішили не заарештувати його в його резиденції.

Юн, якого парламент вже відсторонив від виконання обов’язків, може стати першим заарештованим президентом в історії Південної Кореї.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Президенту, який 3 грудня видав недолугий указ (про запровадження воєнного стану – ред.), що сколихнув цю розвинену демократичну країну і ненадовго відкинув її в темні часи військового правління, загрожує ув’язнення або, в гіршому випадку, смертна кара.

Advertisement

«Щодо сьогоднішнього виконання ордеру на арешт, було встановлено, що виконання було фактично неможливим через триваюче протистояння», – йдеться в заяві Управління з розслідування корупції (CIO), яке розслідує дії Юна у зв’язку з його указом про воєнний стан.

«Через загрозу безпеці персоналу на місці було прийняте рішення зупинити спробу арешту», – пояснили в CIO, маючи на увазі протистояння зі службою президентської безпеки Юна та її військовим підрозділом.

Advertisement

Police and anti-corruption investigators arrive at the residence of South Korea's impeached President Yoon Suk Yeol in Seoul on January 3, 2025. South Korean investigators arrived outside the presidential residence early Friday seeking to arrest Yoon Suk Yeol, with the impeached leader's die-hard supporters massing outside to protect him, AFP reporters saw. Cars carrying investigators probing Yoon's short-lived declaration of martial law drove up to his residence in central Seoul, which was surrounded by a heavy police presence, AFP saw. Yoon would become the first sitting president in South Korean history to be arrested. (Photo by JUNG Yeon-je / AFP)

Після того, як близько 20 слідчих 80 поліцейських увійшли до президентського комплексу, приблизно 200 солдатів і співробітників служби безпеки перегородили їм шлях, повідомив на брифінгу офіційний представник CIO.

Advertisement

«Наскільки я розумію, були дрібні й великі фізичні сутички», – сказав чиновник, який не назвався, додавши, що шлях також перегородили автобуси і автомобілі.

Переговори між двома сторонами врешті-решт провалилися, і слідчі вирішили піти заради власної безпеки, хоча, за словами чиновника, після перевірки може відбутися обшук згідно виданого ордеру.

Кінцевий термін виконання ордеру – понеділок, а поки Юн залишається в підвішеному стані й продовжує чинити опір, пообіцявши цього тижня «боротися» з владою, яка намагається його допитати.

Служба безпеки Юна, яка досі захищає його як чинного главу держави, раніше блокувала спроби поліцейських зайти до президентського офісу.

Advertisement

Сам президент проігнорував три виклики слідчих, що змусило їх звернутися за ордером на обшук.

Адвокати Юна, які примчали до резиденції і яких, як бачили кореспонденти AFP, впустили всередину, заявили, що поліція не мала права виконувати ордер на «об’єкті першого класу захисту військової таємниці».

«Ми висловлюємо глибокий жаль з приводу сьогоднішнього незаконного і недійсного виконання ордерів на арешт і обшук, – заявив адвокат президента Юн Каб-Кен. – Я роблю суворе попередження і наполегливо закликаю CIO дотримуватися закону».

Як повідомила інформагенція Yonhap, десятки поліцейських автобусів і тисячі поліцейських у формі вишикувалися на вулиці за межами комплексу в центрі Сеула, щоб запобігти серйознішим зіткненням.

Нічні молитви

Співробітники CIO хотіли заарештувати Юна для допиту, після якого він міг би бути затриманий на строк до 48 годин за наявним ордером.

Advertisement

Жменька затятих прихильників Юна, серед яких ультраправі користувачі YouTube і євангельські християнські проповідники, розбили наметовий табір біля його резиденції на лютому морозі, і деякі з них проводили нічні молитви.

Police and anti-corruption investigators arrive at the home of South Korea's impeached president Yoon Suk Yeol as a bus blocks the entrance to the presidential residence in Seoul on January 3, 2025. South Korean investigators entered the residence of impeached president Yoon and began executing a warrant for his arrest on January 3 over his failed martial law bid, the first time the country has ever sought to arrest a sitting leader. (Photo by YONHAP / AFP) / South Korea OUT / South Korea OUT - XGTY / XGTY - South Korea OUT / NO ARCHIVES - RESTRICTED TO SUBSCRIPTION USE / ?The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo has been modified in AFP systems in the following manner: [correcting restrictions to remove reference to source as South Korean Presidential Office and restrictions on commercial use]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.?

Advertisement

Вони скандували «Незаконний ордер недійсний!», коли поліція і ЗМІ зібралися біля резиденції.

Лі Хе Сук, 57-річна прихильниця Юна, сказала, що протестувальники намагаються не дати опозиціонерам «перетворити нашу країну на соціалістичну державу, подібну до Північної Кореї».

Сам Юн вкотре повторив, що опозиція виступає в союзі з комуністичними ворогами Південної Кореї.

Його юридична команда вже намагалася заблокувати ордер на арешт у Конституційному суді.

Шеф CIO О Донг Вон попередив, що будь-кому, хто намагатиметься перешкодити владі заарештувати Юна, загрожує кримінальне переслідування.

Експерти з правових питань заявили, що відмова виконати ордер на арешт викликає занепокоєння.

«Президент також є фігурою, рівною перед законом, і те, що він не підкорився ордеру, виданому судом на законних підставах, є дійсно сумною обставиною», – сказав Лі Чон Су, професор права університету Йонсей.

Раніше – у 2000 і 2004 роках – південнокорейські чиновники не змогли виконати подібні ордери на арешт законодавців через те, що члени і прихильники партії блокували поліцію протягом семи днів дії ордерів.

Тим часом Юн чекає на спеціальне засідання Конституційного суду, який підтвердить або відхилить його імпічмент.

У п’ятницю північнокорейські державні ЗМІ, які дуже нечасто коментують політику Півдня, заявили, що Сеул перебуває в «політичному хаосі» через спроби заарештувати Юна.