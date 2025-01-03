Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що українські підприємства мають на меті виробити близько 3000 крилатих ракет і ракет-дронів, а також щонайменше 30 000 далекобійних дронів.

Про це він заявив під час засідання уряду 3 січня.

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Шмигаль анонсував виробництво 3000 ракет та 30 000 дронів в рамках проєкту “Зброя перемоги”

“У межах проєкту “Зброя перемоги” запустимо довготривалі контракти з виробниками на 3-5 років. Особливу увагу будемо приділяти компоненту далекобійності та ракетній програмі”, - сказав Шмигаль.

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Він зауважив, що плани українських підприємств ОПК передбачають нарощування наявних виробничих спроможностей до 30 млрд доларів.

Водночас уряд планує розвивати “данську модель”, за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії. На 2025 рік очікується залучення понад 1 млрд доларів.

Шмигаль додав, що в галузі безпеки особливу увагу уряд приділить розвитку системи укриттів за фінською моделлю.

Це державно-приватне партнерство, яке передбачає велику мережу надійних укриттів.

У мирний час ці укриття будуть мати різне цільове призначення.

Що таке “данська модель” співпраці

“Данська модель” передбачає пряму закупівлю озброєння в українських виробників.

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Вона фінансується урядами Данії та Швеції, а також за рахунок відсотків від заморожених російських активів.

Така співпраця — важливий крок у зміцненні обороноздатності України.

Українська балістична ракета пройшла льотні випробування

Раніше учасники Ставки верховного головнокомандувача обговорювали питання забезпечення сил оборони України зброєю і військовою технікою.

Україна може виробляти загалом 4 млн дронів щороку. Наразі вже понад 1,5 млн законтрактовано.

Перша українська балістична ракета пройшла льотні випробування.

Президент раніше опублікував нові подробиці про українську зброю − ракету-дрон “Паляниця”.

На фронт уже передали мільйон дронів. Цей мільйон БпЛА − тільки те, що надала держава. До ЗСУ надходять і постачання від волонтерів.