Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав 10 пріоритетів уряду на 2025 рік під час першого засідання уряду у новому році.

10 пріоритетів уряду України на 2025 рік - подробиці

Першим пріоритетом залишається оборона та безпека України.

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“Маємо рекордний бюджет, щоб забезпечити нашу армію та посилити оборонну промисловість. Загалом на оборону і безпеку заклали 2 трлн 230 млрд грн. Кожна гривня платників податків із держбюджету буде знову направлятися на ці потреби”, — зазначив він.

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Видатки на озброєння та військову техніку становитимуть щонайменше 739 млрд грн.

Другим пріоритетом залишається фінансова стійкість. Зокрема, забезпечення всіх пріоритетних видатків: пенсій, зарплат та соціальних підтримок.

Третім пріоритетом і одним із найбільших викликів на 2025 рік залишається енергетика.

Шмигаль наголосив, що є два основних завдання — це відновлення та захист енергооб’єктів.

“Українська газотранспортна система тепер працює без транзиту російського газу, і важливо вже цього року реалізувати нову модель її роботи. Будемо приділяти особливу увагу розвитку концепції “Україна — газовий сейф Європи”, - сказав він.

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Уряд продовжить розвиток розподіленої генерації та розбудову інфраструктури для можливості імпорту електроенергії з Європи.

Четвертим пріоритетом стала соціальна підтримка, що передбачає реформи у галузі.

Пʼятий пріоритет — ветеранська політика.

Шостим пріоритетом є освіта й медицина.

“Цього року відбудеться найбільше розширення програми “Доступні ліки”. Виділимо для цього рекордний бюджет на рівні 6,6 млрд гривень. Буде додано 30 нових діючих речовин, і завдяки цьому додатково 500 тисяч українців зможуть суттєво зменшити витрати на лікування”, — поінформував Прем’єр.

За його словами, у сфері освіти уряд продовжить реалізацію політики “Школа офлайн”.

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Зокрема, передбачено 6 млрд грн на розбудову укриттів у школах.

Водночас на модернізацію харчоблоків та шкільних їдалень виділили майже 1 млрд грн.

“Сьомий пріоритет — це відновлення. Запускаємо абсолютно новий підхід до державних капітальних інвестицій. Понад 200 млрд гривень буде виділено на найбільш пріоритетні проєкти для держави”, - зазначив Шмигаль.

Прем’єр додав, що держава продовжить програму “єВідновлення”, “єОселя”.

Також, за його словами, важливим проєктом залишається гуманітарне розмінування.

Восьмим пріоритетом уряду є адаптивна економіка та підтримка бізнесу.

Кабмін також планує запуск нових інструментів для залучення інвестицій та страхування ризиків, спричинених війною.

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Дев’ятий пріоритет — цифровізація, що передбачає збільшення нових цифрових проєктів і кількості документів та сервісів у Дії.

Десятим пріоритетом є євроінтеграційний шлях України.

Шмигаль зазначив, що Україна має завершити процес скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС.

Водночас найближчим часом планується відкриття перемовин за переговорними кластерами. Україна також поглиблюватиме секторальну інтеграцію з Європейським Союзом та поступово інтегруватиметься до внутрішнього ринку ЄС.