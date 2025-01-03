Швеція надала фінансову підтримку Румунії для оновлення системи ППО Patriot, після того як Бухарест передав її Україні.

Про це повідомило міністерство оборони Швеції.

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Румунія отримає фінансову допомогу від Швеції

У межах підтримки України, Швеція виділила 300 мільйонів крон (близько 26 мільйонів євро) для Румунії.

Ці кошти будуть використані для придбання нового зенітно-ракетного комплексу Patriot, який замінить систему, передану Україні.

Як зазначили у шведському відомстві, у такий спосіб Швеція сприяє зміцненню оборонних спроможностей як України, так і Румунії.

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“Румунії потрібні кошти, щоб мати можливість придбати снаряди типу Patriot, датчики та інше обладнання на заміну системам, які країна надала Україні в 2024 році. Тому 300 млн надаються Румунії”, - ідеться у повідомленні.

Румунія доставила систему Patriot в Україну

3 жовтня спікер Міністерства оборони Румунії Константін Спіну повідомив, що Румунія передала Україні обіцяний ЗРК Patriot.

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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що розглядає контрзаходи у відповідь на «саботаж» Зеленського.

5 вересня президент Румунії Клаус Йоганніс схвалив та представив закон, який передбачає безоплатне передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

3 вересня Палата депутатів та Сенат (палати румунського парламенту) — схвалили урядовий законопроєкт про передачу Україні системи Patriot.

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Міністерство національної оборони зазначало, що поставить одну з семи систем Patriot у конфігурації 3+, придбаних у США.

2 вересня уряд Румунії вдень на засіданні погодив законопроєкт про безоплатну передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Пропозицію виконавчої влади для прийняття в екстреному порядку направили до парламенту.

 

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