Швеція надала фінансову підтримку Румунії для оновлення системи ППО Patriot, після того як Бухарест передав її Україні.
Про це повідомило міністерство оборони Швеції.
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Румунія отримає фінансову допомогу від Швеції
У межах підтримки України, Швеція виділила 300 мільйонів крон (близько 26 мільйонів євро) для Румунії.
Ці кошти будуть використані для придбання нового зенітно-ракетного комплексу Patriot, який замінить систему, передану Україні.
Як зазначили у шведському відомстві, у такий спосіб Швеція сприяє зміцненню оборонних спроможностей як України, так і Румунії.
“Румунії потрібні кошти, щоб мати можливість придбати снаряди типу Patriot, датчики та інше обладнання на заміну системам, які країна надала Україні в 2024 році. Тому 300 млн надаються Румунії”, - ідеться у повідомленні.
Румунія доставила систему Patriot в Україну
3 жовтня спікер Міністерства оборони Румунії Константін Спіну повідомив, що Румунія передала Україні обіцяний ЗРК Patriot.
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5 вересня президент Румунії Клаус Йоганніс схвалив та представив закон, який передбачає безоплатне передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.
3 вересня Палата депутатів та Сенат (палати румунського парламенту) — схвалили урядовий законопроєкт про передачу Україні системи Patriot.
Міністерство національної оборони зазначало, що поставить одну з семи систем Patriot у конфігурації 3+, придбаних у США.
2 вересня уряд Румунії вдень на засіданні погодив законопроєкт про безоплатну передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.
Пропозицію виконавчої влади для прийняття в екстреному порядку направили до парламенту.