Від початку повномасштабного вторгнення українці отримали 44 вироки за запуск феєрверків. Більшість з них — це штрафи, втім наявні як умовні, так й реальні терміни за ґратами, пише Опендатабот.

Де в Україні найбільше запускали салютів

З початку повномасштабної війни в Україні діє заборона на використання піротехніки.

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З 6 листопада 2023 року вона стала ще жорсткішою, а кількість притягнень до відповідальності зросла.

Найбільше порушників виявили у Києві, Дніпрі та Одесі.

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За використання піротехніки в Україні під час війни зазвичай карають штрафами.

Залежно від обставин та тяжкості порушення, суди призначали різні штрафи: від 54 грн до 34 000 грн.

Останній штраф у 2024 році був призначений 31 жовтня на Харківщині — 85 грн.

На Полтавщині за запуск піротехнікою порушнику присудили 40 годин громадських робіт.

Підсудний раніше вже притягувався до адміністративної відповідальності, тому суд визнав це обтяжуючою обставиною.

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Житель Миколаєва розпочав 2024 рік з умовним терміном на рік через те, що запустив салют під час повітряної тривоги, чим налякав місцевих.

У лютому 2023 року одесит отримав покарання у вигляді ув’язнення на 5 років та 3 місяці.

В цьому випадку вирішальну роль зіграв уже наявний умовний термін у зловмисника.