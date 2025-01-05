Кінець 2024 року виявився драматичним для України не лише на фронті. За десять днів до Нового року Росія здійснила наймасштабнішу і, треба визнати, найефективнішу кібератаку на українську державну систему, знищивши державні електронні реєстри нерухомості, бізнесу, народжень, смертей і шлюбів та багато інших баз даних.

В результаті цієї атаки всі операції з нерухомістю були призупинені. Також досі незрозуміло, чи були пошкоджені резервні копії реєстрів і чи відбулося будь-яке втручання в дані.

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Ця кібератака є особливо болючою для президента Зеленського та його команди, які пишалися своєю стратегією цифровізації, розпочатою у 2019 році. Дуже швидко більшість громадян переконали встановити у своїх смартфонах додаток «Дія», який безпосередньо пов’язаний майже з усіма державними послугами. «Електронне урядування» було найбільшим досягненням президента Зеленського до повномасштабної агресії Росії.

Невідомо, чи планувала Росія цю кібератаку як новорічний «подарунок» Україні, чи час був випадковим, але, безперечно, наближення Різдва та Нового року спочатку пом’якшило удар. У будь-якому випадку, після трьох днів шаленого обговорення проблем, спричинених атакою, українці вирішили терпляче чекати на відновлення системи. Уряд пообіцяв, що реєстри та бази даних будуть знову доступні за два тижні, і ми дуже хочемо вірити, що так і буде.

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Війна порушила плани більшості українців щодо купівлі нерухомості, але майже в кожній родині хтось сподівається придбати квартиру або продати велику, щоб купити кілька менших. У той же час, багато військовослужбовців вирішили витратити свої збільшені доходи на нерухомість.

У будь-якому разі, атака на державні реєстри власності була дуже серйозним інцидентом, але мова йде й про дані про нерухомість в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу. Дані про приватне державне майно, яке було зруйноване російською армією та російськими бомбами, також зафіксовані в цих реєстрах.

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Ці бази даних знадобляться для розрахунку репарацій, які Російській Федерації колись доведеться сплатити за шкоду, завдану Україні. Без точного обліку такого майна питання репарацій може надовго зависнути в повітрі.

За попередніми підрахунками, за час цієї війни Росія знищила житло трьох з половиною мільйонів українців.

У Курській області, намагаючись витіснити звідти українські сили з літа минулого року, Росія цілеспрямовано обстрілює півтонними бомбами житлові будинки у власних селах і містечках.

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У соціальних мережах жителі Курщини опублікували слізні відеозвернення до президента Путіна з проханням про компенсацію за втрачене житло, про гроші на оренду іншого житла, а також про надання статусу переміщеної особи або біженця, щоб вони могли отримувати регулярну фінансову допомогу. У відповідь російський уряд погодився здійснити одноразову виплату в розмірі від 750 до 1 500 доларів за кожен зруйнований або пошкоджений будинок чи квартиру.

Було оголошено, що сертифікати видаватимуться на квадратні метри нового житла, але зовсім незрозуміло, як отримати такі сертифікати і чи будуть вони взагалі. Російський уряд просто не має на це коштів. «Кожен снаряд коштує грошей! – заявив жителям Курської області новий губернатор регіону Александр Хінштейн. – Держава не компенсує 100% витрат (на відновлення житла)».

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Так, російському уряду потрібні гроші, щоб виробляти ракети і бомби, які використовуються в першу чергу для знищення українських міст і сіл.

Перед Новим роком в Україні також виникли дискусії щодо використання державних коштів, тільки зі святковим присмаком. Частина громадян виступила проти встановлення ялинок та прикрас у центрах міст. Вони вимагали від місцевої влади натомість передати всі кошти на ці витрати на українську армію та оборонну промисловість.

У багатьох великих містах перемогло лобі «різдвяних прикрас». На Софійській площі в Києві ялинка була досить маленькою і дуже пластиковою. Натомість Харків порадував своїх мешканців трьома розкішними великими ялинками з фотозонами. Щоправда, всі вони були встановлені під землею, куди не діставали російські бомби та ракети – на станціях метро «Університет», «Наукова» та «Історичний музей».

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На станції «Історичний музей» також відкрили грот Святого Миколая, а поруч – поштову скриньку для дитячих листів з проханнями та побажаннями. Протягом усього різдвяного періоду на платформі проходили концерти. Десятки тисяч сімей святкували Різдво і Новий рік під землю.

Поки батьки відволікали своїх дітей від війни новорічними та різдвяними смаколиками, по російському телебаченню показали «святкове» відео, в якому російська протиповітряна оборона збиває в небі над Москвою сани, запряжені шістьма оленями, які везуть Санта-Клауса.

Лейтмотивом ролика була фраза: «Нам не потрібно нічого іноземного в нашому небі!».

Певно, що подібне ви знайдете і в листах до Святого Миколая, які написали українські діти: «Нам не потрібно нічого російського в нашому небі».

Росія, звичайно, вбиває не лише українців, як це продемонстрував збитий на Різдво азербайджанський літак. Відлуння цієї трагедії та російської кібератаки на Україну відчувається і зараз, у перші дні нового року.