У п’ятницю, 3 січня, в Акмолінській області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, в якій зіштовхнулися 95 автомобілів.

Причиною аварії стали несприятливі погодні умови, повідомляє КазТАГ.

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Масова ДТП у Казахстані - що відомо

Для усунення наслідків аварії залучили 22 одиниці спецтехніки та 25 рятувальників.

Tengrinews зазначає, що через погіршення погодних умов рух на ділянці Астана - Петропавловськ було призупинено з 7:20 ранку.

Після покращення погодних умов та розчищення дороги о 12.30 годині рух у бік Щучинська організували під супроводом співробітників департаменту поліції та спеціальної техніки.

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Однак через недотримання водіями швидкісного режиму та безпечної дистанції о 13.28 години на 153-му кілометрі траси сталося масове зіткнення за участю приблизно 95 автомобілів.

Авіакатастрофа в Казахстані

25 грудня в Казахстані розбився літак Azerbaijan Airlines, який виконував рейс з Баку до російського Грозного. Тоді загинуло 38 людей. Загалом на борту було 67 пасажирів та членів екіпажу.

Одразу після падіння літака ЗМІ писали, що його могла збити російська протиповітряна оборона. Таку версію також назвали і Сполучені штати.

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Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов також заявив, що літак збили з російського ЗРК «Панцир-С1» над територією Росії.

Володимир Путін вибачився перед президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим за авіакатастрофу літака Azerbaijan Airlines. У повідомленні пресслужби Кремля йдеться, що літак неодноразово намагався зайти на посадку в Грозному, де на той момент російська ППО відбивала атаку БПЛА. Однак, про те, що в літак могла поцілити російська ракета, Путін не згадав.