В Японії померла найстаріша людина у світі - Томіко Ітоока. 

Жінці було 116 років. 

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Про це пише Kyodo News.

В Японії померла найстаріша людина у світі

Томіко Ітоока народилася 23 травня 1908 року в Осаці та була найстаршою серед трьох дітей. 

Японка проживала в місті Асія на заході Японії у будинку для літніх людей. Там вона і померла. 

Ітоока стала найстарішою живою людиною в Японії в грудні 2023 року після смерті 116-річної Фуси Тацумі з Касівари.

У вересні 2024-го її визнали найстарішою у світі за версією Книги рекордів Гіннеса - після смерті попередньої власниці рекорду, 117-річної іспанки. 

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