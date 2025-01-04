В Японії померла найстаріша людина у світі - Томіко Ітоока.

Жінці було 116 років.

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Про це пише Kyodo News.

В Японії померла найстаріша людина у світі

Томіко Ітоока народилася 23 травня 1908 року в Осаці та була найстаршою серед трьох дітей.

Японка проживала в місті Асія на заході Японії у будинку для літніх людей. Там вона і померла.

Ітоока стала найстарішою живою людиною в Японії в грудні 2023 року після смерті 116-річної Фуси Тацумі з Касівари.

У вересні 2024-го її визнали найстарішою у світі за версією Книги рекордів Гіннеса - після смерті попередньої власниці рекорду, 117-річної іспанки.