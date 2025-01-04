У суботу російські війська вдарили по Свеській громаді Шосткинського району, що на Сумщині. 

Окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на житлову багатоповерхівку.

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Росіяни вдарили КАБом по Свеській громаді 

За попередньою інформацією, поранено троє людей - двоє дітей та дорослий. Зруйновано один під’їзд багатоквартирного будинку. 

На місці удару триває аварійно-рятувальна операція. 

Не виключено, що під завалами можуть бути люди.

У Чернігові завершили рятувальну операцію 

У Чернігові сьогодні завершили рятувальну операцію після удару 3 січня. 

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Внаслідок російського обстрілу загинула одна людина. Ще семеро - поранені. 

Двоє постраждалих нині у лікарні. Решта - на амбулаторному лікуванні. 

Пошкоджено 28 будинків. Два - зруйновано. 

Окупанти атакували місто трьома ракетами. Попередньо, «Іскандер-М». 

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