У суботу російські війська вдарили по Свеській громаді Шосткинського району, що на Сумщині.
Окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на житлову багатоповерхівку.
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Росіяни вдарили КАБом по Свеській громаді
За попередньою інформацією, поранено троє людей - двоє дітей та дорослий. Зруйновано один під’їзд багатоквартирного будинку.
На місці удару триває аварійно-рятувальна операція.
Не виключено, що під завалами можуть бути люди.
У Чернігові завершили рятувальну операцію
У Чернігові сьогодні завершили рятувальну операцію після удару 3 січня.
Внаслідок російського обстрілу загинула одна людина. Ще семеро - поранені.
Двоє постраждалих нині у лікарні. Решта - на амбулаторному лікуванні.
Пошкоджено 28 будинків. Два - зруйновано.
Окупанти атакували місто трьома ракетами. Попередньо, «Іскандер-М».