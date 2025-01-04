У суботу російські війська вдарили по Свеській громаді Шосткинського району, що на Сумщині.

Окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на житлову багатоповерхівку.

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Росіяни вдарили КАБом по Свеській громаді

За попередньою інформацією, поранено троє людей - двоє дітей та дорослий. Зруйновано один під’їзд багатоквартирного будинку.

На місці удару триває аварійно-рятувальна операція.

Не виключено, що під завалами можуть бути люди.