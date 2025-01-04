У Чернігові завершили рятувальну операцію після удару 3 січня. 

Про це повідомили в Чернігівській МВА. 

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Внаслідок російського обстрілу загинула одна людина. 

Ще семеро були поранені. Двоє постраждалих перебувають у лікарні. Решта - на амбулаторному лікуванні. 

Наслідки удару по Чернігову 3 січня

Пошкоджено 28 будинків. Ще два - зруйновано. 

Постачання світла та газу в районі руйнувань вже відновили. 

Сьогодні зранку на місці влучання працювали сапери ДСНС. Вони обстежили територію. Вибухонебезпечних предметів не виявили. 

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Далі рятувальники розбирали пошкоджені конструкції будинків і допомагали мешканцям знаходити їхні особисті речі під завалами.

Росіяни атакували Чернігів

Російські війська завдали ракетного удару по Чернігову у п’ятницю. 

Ворог спрямував на місто три ракети. Попередньо, «Іскандер-М». 

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Окупанти поцілили по житловій забудові на околиці Чернігова. 

За інформацією обласної влади, жертвою агресора став цивільний 72-річний чоловік. 

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