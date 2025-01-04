У Чернігові завершили рятувальну операцію після удару 3 січня.
Про це повідомили в Чернігівській МВА.
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Внаслідок російського обстрілу загинула одна людина.
Ще семеро були поранені. Двоє постраждалих перебувають у лікарні. Решта - на амбулаторному лікуванні.
Наслідки удару по Чернігову 3 січня
Пошкоджено 28 будинків. Ще два - зруйновано.
Постачання світла та газу в районі руйнувань вже відновили.
Сьогодні зранку на місці влучання працювали сапери ДСНС. Вони обстежили територію. Вибухонебезпечних предметів не виявили.
Далі рятувальники розбирали пошкоджені конструкції будинків і допомагали мешканцям знаходити їхні особисті речі під завалами.
Росіяни атакували Чернігів
Російські війська завдали ракетного удару по Чернігову у п’ятницю.
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Окупанти поцілили по житловій забудові на околиці Чернігова.
За інформацією обласної влади, жертвою агресора став цивільний 72-річний чоловік.