У Чернігові завершили рятувальну операцію після удару 3 січня.

Про це повідомили в Чернігівській МВА.

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Внаслідок російського обстрілу загинула одна людина.

Ще семеро були поранені. Двоє постраждалих перебувають у лікарні. Решта - на амбулаторному лікуванні.

Наслідки удару по Чернігову 3 січня

Пошкоджено 28 будинків. Ще два - зруйновано.

Постачання світла та газу в районі руйнувань вже відновили.

Сьогодні зранку на місці влучання працювали сапери ДСНС. Вони обстежили територію. Вибухонебезпечних предметів не виявили.

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Далі рятувальники розбирали пошкоджені конструкції будинків і допомагали мешканцям знаходити їхні особисті речі під завалами.