У поліції спростували інформацію про те, що дорожні камери автофіксації нібито почали штрафувати водіїв за відсутність страхового поліса.

«Мережею шириться інформація про нібито початок фіксації та штрафи на водіїв за відсутність «страховки» в автоматичному режимі. Ця інформація не відповідає дійсності», - наголосили в Нацполіції.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Автофіксація відсутності страховки: поліція спростувала інформацію

У поліції пояснили:

Наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення.

Потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють це питання, де буде передбачена можливість фіксації саме цього правопорушення.

Advertisement

Система автофіксації поки що технічно не адаптована для фіксації цього порушення.

Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно. Про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі водіїв обіцяють попередити.

При цьому правоохоронці нагадали, що відсутність страховки може фіксуватися під час зупинки автомобіля поліцейськими, як і раніше.

«Тому поліс треба оформлювати, адже це не тільки вимога закону, а й ваша безпека», - зазначили в поліції.