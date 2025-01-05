Після масштабної російської кібератаки у системі державних реєстрів запрацював Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС).

Про це повідомили в Міністерстві юстиції.

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ДРАЦС відновив роботу після кібератаки РФ

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану відновили можливість реєструвати народження, шлюб, розлучення, зміну імені та смерть.

Усі документи, які люди отримали в паперовій формі під час тимчасового відключення реєстру, внесуть до електронної системи. Свідоцтва залишаються дійсними. Їх цифрові копії невдовзі з’являться в реєстрі.

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З 5 січня Мін’юст планує відновити обмін даними з іншими державними органами - Податковою службою, Пенсійним фондом та Міноборони.

Обіцяють, що запрацює й низка онлайн-сервісів, доступних у Дії.

Знову можна буде подати заяву на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей до 18 років.

Кібератака на державні реєстри

19 грудня росіяни здійснили одну з найбільш масштабних кібератак на українські державні ресурси.

Тоді тимчасово призупинили роботу реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.

Раніше Мін’юст вже відновив роботу трьох основних реєстрів нотаріату:

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