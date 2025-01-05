Після масштабної російської кібератаки у системі державних реєстрів запрацював Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС).
Про це повідомили в Міністерстві юстиції.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
ДРАЦС відновив роботу після кібератаки РФ
Відділи державної реєстрації актів цивільного стану відновили можливість реєструвати народження, шлюб, розлучення, зміну імені та смерть.
Усі документи, які люди отримали в паперовій формі під час тимчасового відключення реєстру, внесуть до електронної системи. Свідоцтва залишаються дійсними. Їх цифрові копії невдовзі з’являться в реєстрі.
З 5 січня Мін’юст планує відновити обмін даними з іншими державними органами - Податковою службою, Пенсійним фондом та Міноборони.
Обіцяють, що запрацює й низка онлайн-сервісів, доступних у Дії.
Знову можна буде подати заяву на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей до 18 років.
Кібератака на державні реєстри
19 грудня росіяни здійснили одну з найбільш масштабних кібератак на українські державні ресурси.
Тоді тимчасово призупинили роботу реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції.
Раніше Мін’юст вже відновив роботу трьох основних реєстрів нотаріату:
- Єдиний реєстр довіреностей,
- Спадковий реєстр
- Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.